Rousseau: «El hombre que más ha vivido no es aquel que más años ha cumplido, sino aquel que más ha experimentado la vida»

En una sociedad que está obsesionada con la productividad, la longevidad y el éxito, esta frase escrita hace más de dos siglos vuelve a cobrar mucha fuerza. «El hombre que más ha vivido no es aquel que más años ha cumplido, sino aquel que más ha experimentado la vida». Esta reflexión es de Jean-Jacques Rousseau, una de las figuras más influyentes de la Ilustración europea.

La idea de vivir intensamente

Rousseau fue uno de los grandes pensadores del siglo XVIII y una figura clave dentro del pensamiento ilustrado. Sus obras influyeron en la filosofía, la política, la educación y los movimientos revolucionarios europeos. Sin embargo, muchas de sus reflexiones más recordadas no giraban únicamente en torno a la política, sino que hablaban sobre la naturaleza humana y la felicidad.

Para Rousseau, la vida no debe medirse exclusivamente en tiempo, sino en intensidad emocional, experiencias y conexión con el mundo. Para el filósofo francés, en una existencia larga pero vacía no había sentido.

Muchos expertos consideran que esta visión era muy revolucionaria para su época porque rompía con la concepción tradicional del éxito. Rousseau defendía una vida mucho más cercana a las emociones y la naturaleza.

Una frase muy actual

Esta frase se sigue haciendo muy viral en redes sociales porque conecta con una preocupación muy actual, ya que muchas personas sienten que el tiempo pasa muy rápido y que no disfrutan mucho de la vida. Muchas personas asocian hoy la felicidad con acumular experiencias más que con los logros materiales.

Viajar, conocer nuevas culturas, amistades, relaciones amorosas o familia aparecen cada vez más vinculados a la sensación de plenitud. Precisamente eso es lo que Rousseau parecía vivir mucho más adelantado a su época. Para él, vivir mucho no significa simplemente existir durante muchos años, sino aprovechar al máximo el tiempo que tenemos.

Estudios sobre bienestar señalan que las experiencias suelen generar recuerdos más duraderos y una satisfacción personal más profunda que la acumulación de bienes materiales.