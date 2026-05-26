‘MasterChef’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 25 de mayo?

La pasada noche del 25 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva emisión de MasterChef. El popular talent culinario se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los programas más vistos de la televisión. Por ello, con la recta final del formato a la vuelta de la esquina, no es de extrañar que las emociones sean mayores entre los concursantes. Eso sí, teniendo en cuenta que la repesca ya ha tenido lugar, los expulsados son ahora definitivos. Pues, ya no hay segundas oportunidades y, ahora, se busca eliminar para encontrar al mejor.

Así pues, como en cada programa, los participantes se han ido sometiendo a las diversas pruebas que les planteaban los jueces. Un conjunto de retos que terminaron por poner entre la espada y la pared a Javier, Camilla y Germán. Y es que, los participantes no terminaron de convencer a los miembros del jurado con sus cocinados. Pues, ya no dejan pasar los pequeños errores. A estas alturas de la edición, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja ya buscan la perfección. Pero, ¿quién ha sido el noveno expulsado de la edición? ¡Te lo contamos!

¿Quién fue el concursante de ‘MasterChef’ expulsado ayer, lunes 25 de mayo?

Los delantales negros han tenido que hacer frente a una última prueba para demostrarles a los jueces por qué merecen seguir estando en el reality, pero Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja lo tuvieron claro. Germán ha sido el aspirante elegido para abandonar las cocinas. Pues, no convenció con su plato de mesa coreana.

Un adiós que el participante ha aceptado con deportividad, pero con mucha tristeza. Y es que Germán se queda a las puertas de la final. Asimismo, muchos de sus compañeros de edición no pudieron contener las lágrimas. Cabe señalar que Germán era uno de los pesos pesados de la edición, por lo que su marcha ha sorprendido también a los chefs. Por ello, Pepe Rodríguez le preguntó qué le había pasado.

«Desconocimiento absoluto de esa cocina que nunca he visto, de mezclar ingredientes que nunca en mi vida he trabajado. He intentado hacerlo de la mejor manera, pero sin probar, lo mejor que he podido. Me apasiona la cocina. Yo soy Policía Nacional; gracias a mi trabajo y al tiempo que tengo libre, puedo dedicar parte de mi vida a esto», comenzó explicando. Y es que, para Germán, la capitanía de Javier lo condenó de la peor manera.

«Tener un mal día no justifica faltas de respeto, gritos, malos modales… Es complicado ser capitán, pero no es complicado ser respetuoso con las personas», dijo. Respecto a su paso por MasterChef, el expulsado no ha podido evitar mostrarse más agradecido. «He disfrutado muchísimo. Ha sido una experiencia impresionante, de esas experiencias que no se olvidan. Me llevo a mis compañeros, con los que he aprendido muchas cosas, con los que he convivido, con los que he estudiado…», dijo antes de irse.