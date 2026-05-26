El historiador británico Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026

El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash ha sido distinguido este martes con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, uno de los reconocimientos internacionales más prestigiosos en el ámbito del pensamiento y las humanidades.

El fallo del jurado se ha dado a conocer a las 12:00 horas durante la reunión celebrada en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo, escenario habitual de la deliberación y anuncio de estos galardones.

Con esta distinción, la Fundación Princesa de Asturias reconoce la extensa trayectoria intelectual y profesional de Garton Ash, una de las voces más influyentes del panorama europeo contemporáneo. A lo largo de su carrera, el autor británico ha destacado por sus análisis sobre la historia reciente de Europa, los procesos democráticos, la libertad de expresión y las transformaciones políticas y sociales ocurridas tras la caída del bloque soviético. Su trabajo combina el rigor académico con una intensa labor periodística y ensayística, convirtiéndolo en una referencia internacional en el estudio de la política europea y las relaciones internacionales.

El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales tiene como objetivo distinguir la labor científica, técnica, cultural o humanística desarrollada en campos relacionados con las ciencias sociales. Entre las disciplinas contempladas se encuentran la antropología, la ciencia política, la demografía, el derecho, la economía, la ética, la filosofía, la geografía, la historia, la lingüística, la pedagogía, la psicología y la sociología, entre otras áreas del conocimiento que contribuyen a una mejor comprensión de la sociedad y del ser humano.

Este galardón constituye el quinto de los ocho premios internacionales convocados este año por la Fundación Princesa de Asturias, que celebran en 2026 su cuadragésima sexta edición. En esta ocasión, el jurado ha tenido que valorar un total de 36 candidaturas procedentes de 12 nacionalidades diferentes, reflejo del carácter global y del prestigio internacional que han alcanzado estos premios a lo largo de las últimas décadas.