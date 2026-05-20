La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026.

Se trata de un depósito donde se guardan muestras de semillas de miles de plantas de cultivo procedentes de prácticamente todos los países del mundo. Su función no es dar servicio directo a investigadores, sino conservar duplicados de las colecciones de los bancos de germoplasma nacionales y regionales, que pueden recuperarlas si las pierden por conflictos, desastre naturales o fallos técnicos.

Inaugurado en 2008, este almacén fue construido por el Gobierno noruego en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago de Svalbard, a prueba de terremotos, bombas, erupciones volcánicas o cualquier otro desastre.

A 130 metros sobre el nivel del mar, para que no acabe bajo el agua en el caso de que todas las masas de hielo del planeta se derritiesen, más de 1.000 metros cuadrados repartidos en tres plantas albergan las semillas a 18 grados bajo cero, aunque en caso de fallo eléctrico podrían conservarse durante cientos de años gracias a que, al estar situado en el Círculo Polar Ártico, se mantendría la temperatura de forma natural por debajo de los cero grados.

Se la ha descrito como una «cámara del fin del mundo» o un «Arca de Noé vegetal» porque está pensada para garantizar la continuidad de las variedades cultivadas incluso en escenarios extremos. El ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon la calificó como un regalo de Noruega para la humanidad y un símbolo de paz.

Hasta la fecha, la Bóveda almacena más de 1,3 millones de muestras de semillas de alrededor de 6.300 especies de plantas -la mayoría, variedades de arroz, trigo y cebada- pertenecientes a 129 instituciones y gobiernos depositantes. Otros cultivos representados son el sorgo, las especies de frijol Phaseolus, el maíz, el caupí, la soja, el kikuyo y el garbanzo.

Dos tercios de los depósitos provienen de los centros internacionales de investigación del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (Cgiar), junto con los centros internacionales de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), de Investigación Agrícola en Zonas Áridas (Icarda) y de Agricultura Tropical (CIAT, por sus siglas en inglés); así como los Institutos Internacionales de Investigación del Arroz y de Cultivos para los Trópicos Semiáridos.

A este premio, el cuarto de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su XLVI edición, optaban 32 candidaturas de 17 nacionalidades.