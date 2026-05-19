La OTAN confirma la retirada de 5.000 soldados de EEUU de Alemania pero le quita importancia porque tiene 36.000

Los altos mandos militares de la OTAN han confirmado este martes la retirada de aproximadamente 5.000 soldados de EEUU desplegados en Alemania, una medida promovida por la Administración Trump que ha generado preocupación en varios países europeos, aunque la OTAN minimiza su impacto operativo.

Durante la reunión del Comité Militar de la OTAN en Bruselas, el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa, defendió que esta decisión forma parte de una evolución estratégica de la Alianza y no compromete los planes de defensa regionales. «La disuasión sigue intacta», subrayó, destacando el notable incremento de las capacidades terrestres europeas desde el comienzo del conflicto en Ucrania. La medida afecta principalmente a una brigada blindada en suelo alemán y cancela el despliegue de un batallón de fuegos de largo alcance, informa la OTAN.

Además, se ha suspendido el envío previsto de unos 4.000 efectivos adicionales a Polonia, lo que ha elevado la inquietud entre los aliados del flanco oriental.

El anuncio de Trump se produjo tras críticas del canciller alemán Friedrich Merz a la política estadounidense en Oriente Próximo y reproches públicos de Trump a varios socios europeos por su nivel de apoyo.Con esta reducción, el contingente estadounidense en Europa pasaría de alrededor de 84.000 a cerca de 80.000 militares. Estados Unidos mantiene una presencia importante en bases alemanas clave como Ramstein, Wiesbaden o Grafenwöhr.

El general Grynkewich vincula la decisión al concepto de «OTAN 3.0», impulsado también por el secretario general Mark Rutte, que busca una mayor autonomía militar del pilar europeo mientras Estados Unidos reorienta parte de sus recursos hacia el Indo-Pacífico y la contención de China. “Conforme Europa fortalece sus capacidades, Estados Unidos puede reducir su presencia convencional y centrarse en las capacidades críticas que los aliados aún no pueden proporcionar plenamente”, explicó el comandante supremo aliado en Europa,

Pese a las voces de preocupación, la OTAN insiste en que no hay indicios de una retirada masiva inminente y que futuras reducciones dependerán del cumplimiento por parte de los europeos de los compromisos de gasto e inversión en defensa adquiridos en las cumbres recientes.

36.000 soldados de EEUU en Alemania

Estados Unidos mantiene más de 36.000 soldados en activo distribuidos en una red de instalaciones en Alemania. Esto representa más de la mitad de todos los efectivos estadounidenses desplegados permanentemente en Europa, consolidando al país germano como el principal centro de operaciones militares de Washington en el continente.Infraestructura y bases claveEl despliegue de las fuerzas estadounidenses se distribuye en unas 40 instalaciones militares, concentradas principalmente en el sur y suroeste de Alemania.

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