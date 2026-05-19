Los mensajes de los dueños de Plus Ultra para conseguir el rescate: «Hay que llegar a Zapatero y a Ábalos»

Los dueños de la aerolínea chavista Plus Ultra se intercambiaron mensajes en los que hablaban sobre llegar al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos para conseguir el rescate de la compañía.

La Policía Nacional ha detectado la influencia de los mencionados cargos políticos en la concesión de ayuda pública. Así se desprende de los mensajes intercambiados entre el ex directivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes y un abogado al que pide colaboración para acceder a las ayudas públicas.

«Necesitamos llegar a las ayudas (…) A ver qué se te ocurre a nivel político, Donde tocar puertas», pregunta Reyes al abogado, que le responde: «Tocamos a Ábalos». Los mensajes son del 23 de marzo de 2020.

Días después, el 30 de marzo de 2020, Rodolfo Reyes manifiesta a Julio Martínez Sola posibles vías para obtener influencia y señala que una crisis equivale a una oportunidad, y este responde que el fin justifica los medios.

Tras ello, Rodolfo Reyes contacta con Ramón Gordils para sondear un posible acceso a Zapatero: «Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero… tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento», a lo que Ramón Gordils contesta: «Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco cómo llegarle a ZP».

Por otra parte, Rodolfo Reyes transmite a Julio Martínez Sola la conversación con Gordils sobre obtener la ayuda de Zapatero y Julio Martínez Sola admite la posibilidad de realizar pagos para ello. Julio Martínez Sola le responde: «Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín».

El 1 de abril de 2020, Rodolfo Reyes envía al abogado al que le pedía colaboración una noticia de prensa en la que el entonces ministro José Luis Ábalos aboga por un plan de recuperación para el sector aéreo. En las conversaciones se preguntan cómo y cuándo tocar al entonces ministro José Luis Ábalos. Rodolfo Reyes le indica que tiene que conseguir un puente para llegar a las ayudas.

Fajardo: el hombre de Zapatero

El 28 de abril de 2020, Rodolfo Reyes le dice al actual presidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, que había conseguido acceso a Zapatero y le requiere a Sola para que llame a Fajardo, el hombre de Zapatero en Venezuela.

«Acaba de hacerse el puente con ZP», le dice Reyes a Martínez Sola que le responde: «Aunque sea pagando un poquitín». Rodolfo Reyes le comenta que Manuel Fajardo es la pieza de Zapatero en Venezuela y le pide que le escriba de parte de Ramón Gordíls.

El 29 de abril de 2020, Julio Martínez Sola escribió a Manuel Fajardo: «Buenos días, Manuel. Me pongo en contacto contigo de parte de Ramón Gordils, Únicamente, por favor, que me indiques a qué hora te puedo llamar. Un saludo. Julio Martínez. VP Plus Ultra Líneas Aéreas».

Luego, Julio Martínez Sola informa a Rodolfo Reyes que ha contactado con Fajardo y, más tarde, le dice que acaba de hablar con Fajardo y que Zapatero le va a llamar. Rodolfo Reyes le contó a Ramón Gordils que Julio Martínez Sola habló 11 minutos con Zapatero.

Los dueños de Plus Ultra hablaron con Manuel Fajardo, que les facilitó que se pudieran poner en contacto con el amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, también detenido en el caso Plus Ultra. Les envió su número de teléfono y le dijo: «Él te va ayudando».

Manuel Fajardo también detalla cómo se configura la red de influencia, indicando que el «equipo» está compuesto por «el amigo», junto con Julio Martínez Martínez y el propio Manuel Aaron Fajardo García.

Contactaron con Koldo

Paralelamente, los dueños de Plus Ultra también contactaron con Koldo García, que era entonces el asesor ministerial de José Luis Ábalos. «Rodo, hemos hecho un approach a la mano derecha del ministro», le informó el abogado. «Excelente. ¿Y qué tal? ¿Cómo podemos avanzar?», le preguntó, a lo que le contestaron: «Mañana llamaré al vicepresidente de Iberia para que me cuente por qué han seguido haciendo consejos por teléfono».