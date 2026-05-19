El Gobierno ha suspendido por segunda vez la reunión de la Comisión Mixta para la Unión Europea prevista para este miércoles 20 de mayo, en la que debía responder a varias preguntas del Partido Popular sobre el reparto y la ejecución real de los fondos Next Generation. Desde el PP denuncian que el Ejecutivo se está «escondiendo» del Congreso para evitar aclarar quiénes han recibido las mayores cuantías de ayudas europeas y cuánto dinero ha llegado realmente a la economía productiva.

Según explican fuentes populares, el Ejecutivo ya había aplazado una primera comparecencia prevista para el lunes 18 y ahora tampoco acudirá a la convocatoria fijada para este miércoles. El PP considera que esta nueva cancelación refleja la «falta de transparencia» del Gobierno respecto a la gestión de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Entre las cuestiones planteadas por los populares figuraba conocer la cuantía que han recibido realmente los beneficiarios finales de los fondos europeos en términos de contabilidad nacional. Es decir, la ejecución efectiva del dinero comprometido por Bruselas.

El Partido Popular también reclamaba información detallada sobre el porcentaje de fondos que ha sido asignado a entidades y organismos públicos y cuánto ha terminado finalmente en manos de empresas privadas. Desde la oposición sostienen que el Gobierno evita aportar cifras concretas en un momento en el que persisten las dudas sobre el verdadero impacto de los fondos europeos en la economía real.

Dudas sobre la ejecución total

Otra de las preguntas registradas hacía referencia a la posibilidad de que el Ejecutivo pueda garantizar la ejecución del 100% de los fondos Next Generation asignados a España. Los populares consideran que los retrasos y modificaciones constantes en las convocatorias evidencian problemas para absorber la totalidad de las ayudas comprometidas con Bruselas.

Fuentes del PP aseguran que el Gobierno está intentando evitar el control parlamentario sobre uno de los principales instrumentos económicos de la legislatura de Pedro Sánchez. Todo ello mientras la Comisión Europea mantiene el seguimiento sobre el cumplimiento de hitos y reformas vinculados a los desembolsos.

Choque político por los Fondos Europeos

La suspensión de la comisión vuelve a elevar la tensión política en torno a los Fondos Europeos. Mientras el Ejecutivo defiende que España es uno de los países más avanzados en la ejecución del programa Next Generation, desde el PP insisten en que sigue sin conocerse con exactitud qué empresas, organismos y beneficiarios han recibido las mayores cuantías ni cuánto dinero ha llegado realmente al tejido productivo.

Los populares sostienen además que la falta de comparecencias y explicaciones públicas alimenta las sospechas sobre la opacidad en el reparto de unos fondos que Bruselas diseñó como el gran motor de recuperación económica tras la pandemia.