El panel de Funcas ha rebajado al 2,2% su estimación de crecimiento de la economía española para este año y ha elevado cinco décimas su previsión de inflación media para 2026, hasta el 3,1%, y dos décimas la previsión para la inflación subyacente, hasta el 2,7%.

En este contexto, la mayoría de los analistas esperan que el resultado final sea menor que el esperado. Esto se debe a que las perspectivas económicas siguen condicionadas por la incertidumbre en torno al conflicto en Oriente Medio, con la Unión Europea como «una de las zonas más expuestas al shock de precios».

Así, Funcas espera una desaceleración de la economía española en 2026, con un crecimiento intertrimestral del 0,4% en los trimestres segundo, tercero y cuarto frente al 0,6% registrado en el primero.

El resultado es una rebaja de la previsión de PIB para este año hasta el 2,2%, mientras que la previsión para el crecimiento del PIB en 2027 se mantiene en el 2%.

A qué se debe la rebaja

La desaceleración respecto a la estimación para 2026 procedería de los componentes de la demanda nacional, lo que llevaría a que esta redujera su aportación hasta 2,1 puntos porcentuales (una décima menos que en la anterior previsión).

Mientras que el sector exterior restaría una décima. Respecto al perfil trimestral, se esperan tasas de crecimiento en el entorno del 0,5%.

En cuanto a la previsión de inflación para el próximo año, el panel de Funcas sitúa la tasa general media en el 2,3% y en el 2,4% la subyacente, inferiores a las tasas estimadas para este ejercicio.

Tasa de paro sin cambios

Por su parte, el panel mantiene sin cambios la estimación de crecimiento del empleo para 2026 y 2027 en el 1,9% y en el 1,5%, respectivamente. En consecuencia, la tasa de paro se situaría en el 10% en 2026 y se reduciría en cuatro décimas, hasta el 9,6%, en 2027.

En cuanto al déficit público, este aumentaría hasta el 2,5% del PIB este año y se reduciría hasta el 2,3% en 2027.

El panel destaca asimismo que el repunte del IPC provocado por la escalada de los costes energéticos y de otras materias primas «complica la tarea de la política monetaria» al dificultar la evaluación del riesgo de desanclaje de las expectativas de inflación.

Subida de tipos

Así, por el momento, los principales bancos han decidido mantener los tipos de interés, aunque los mercados consideran que se acabará produciendo un ajuste.

En el caso del BCE, subiría los tipos un cuarto de punto, hasta el 2,25%. En esa línea, el Euribor cotiza en el entorno del 2,8%, frente al 2,2% antes del estallido de la guerra de Irán.

De manera similar, la rentabilidad del bono español a diez años ha pasado del 3% en febrero a cerca de 3,6%. Los panelistas prevén que esos valores se mantengan al menos hasta finales de año, es decir, por encima de la anterior previsión de consenso.

Caída del crecimiento en EEUU

Paolo Zanghieri, economista sénior en Generali AM, parte de Generali Investments también revisa a la baja las previsiones de EEUU. Con la inversión fuera del sector tecnológico probablemente frenada por la incertidumbre política y los elevados costes, su previsión revisada a la baja del 2,1% para el PIB de este año sigue presentando riesgos a la baja.

Los elevados precios de la energía empezaron a reflejarse en la inflación del IPC de marzo, con la tasa general subiendo al 3,3% interanual frente a una subyacente relativamente estable (2,6% interanual).

Los últimos datos de precios de producción e importación apuntan a más inflación en el horizonte, no solo procedente de la energía, sino también de bienes relacionados con la IA. S

Suponiendo que lo peor de la crisis del petróleo quede atrás en junio, la inflación subyacente PCE debería cerrar 2026 en torno al 2,7% interanual.