La producción de España está completamente estancada si se mide en relación con el número de ocupados que hay en el país. Esto quiere decir que el Producto Interior Bruto (PIB) sólo ha crecido de forma extensiva, es decir, a base de aumentar el número de trabajadores y no por mejorar la productividad de los ya existentes. Así lo reflejan los datos publicados por BBVA Research en base a información pública del INE y el CNTR.

Así, el PIB por ocupado ha variado un 0% si se compara con el nivel que mantenía en el cuarto trimestre de 2019, es decir, justo antes del estallido de la pandemia. A partir de ese momento, esa variable descendió con fuerza a causa de dicha crisis, y no ha recuperado su estadio inicial.

Con datos del primer trimestre de 2016, es decir, hasta marzo de este mismo año, la producción por trabajador se encuentra al mismo nivel que a finales del 2019. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha presumido en numerosas ocasiones de una economía líder en el mundo.

¿Cómo se explican estos crecimientos que ha vivido el PIB en los últimos años? España ha vivido un gran aumento poblacional y de personas ocupadas. Esto ha estado impulsado, principalmente, por un incremento repentino de la inmigración.

De hecho, esto ya ha sido sostenido por otras instituciones rigurosas como Funcas, que advirtió ya en septiembre que el crecimiento económico del país «se debe principalmente a la inmigración» y no a un aumento de la productividad.

En ese sentido, un analista de Funcas expuso que «España tiene la suerte de poder generar crecimiento del PIB» porque «muchos inmigrantes hablan español», algo que ha impulsado al alza el crecimiento económico de los últimos años.

Por ello, países del entorno como Alemania o Países Bajos han sufrido un estancamiento importante, pues no han contado con ese elemento accidental: «Los alemanes y los holandeses no disfrutan de ese privilegio».

La producción de España

La realidad, por tanto, es que la producción en España no ha mejorado, sino que ha crecido estadísticamente, simplemente, porque hay más personas a la hora de realizar las cuentas.

Por ejemplificarlo en el caso de un hogar, el hecho de que venga una persona nueva a vivir a una familia incrementa el dinero total que hay en todas las carteras, pero no hace que cada uno de los miembros tenga más posibilidades.

Es más, si se revisa la variable de PIB por trabajador equivalente a tiempo completo, España está peor que en 2019. Esta variable se encuentra a un 96,6% del nivel que tenía hace casi siete años.

El PIB en términos totales, sin embargo, es un 11,3% más alto que en aquel momento. Un crecimiento económico que no se ve reflejado ni cuando se mira per cápita (+6%) ni cuando se mide por hora trabajada (+2,7%).