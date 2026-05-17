Adiós a los misiles: EEUU revive el arma hipersónica que puede cambiar la guerra para siempre

EEUU revive el arma hipersónica que puede cambiar la guerra para siempre, le diremos adiós a los misiles por completo. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en un futuro en el que las guerras se convertirán en un problema que va en aumento. Vivimos en un mundo en el que cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos dará en estos días un giro importante de guion que podría cambiarlo todo por completo. Los misiles tradicionales tienen sus días contados.

La tecnología avanza y puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede ser lo que nos acompañará en breve. En estos conflictos actuales vemos cómo aparecen nuevas armas que pueden darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente puede ser esencial en estos días en los que realmente podría ser esencial en breve. Los Estados Unidos reviven un arma hipersónica que, sin duda alguna, puede ser lo que nos dará en estos días en los que la guerra puede cambiar por completo.

Los misiles de siempre se despiden

Las guerras han ido evolucionando en este último siglo de una forma que hasta la fecha nadie hubiera imaginado en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo esencial.

Es hora de poner en práctica una novedad que pone los pelos de punta. La tecnología va llegando a tal velocidad que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Es momento de poner en práctica que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que los conflictos son un problema.

Un tipo de detalle que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un plus de buenas sensaciones que nadie hubiera imaginado. Un cambio en la tecnología actual que nos aleja de los misiles de toda la vida.

Ahora la tecnología puede acabar convirtiéndose en unos días en los que realmente podría acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada elemento puede ser esencial.

El arma supersónica que puede cambiar la guerra está en manos de EEUU

Tal y como nos explican los expertos de Nationainterest: «Lo que es notable de este nuevo sistema es que, si bien el alcance ha aumentado, el arma sigue siendo extremadamente precisa. El M1299 disparó contra un vehículo utilitario deportivo bronceado y aterrizó a un metro del Suburban. Por lo tanto, el ERCA se ve como una mejora en la última versión del obús autopropulsado Paladin, que es capaz de proporcionar fuego indirecto. El M1299 también incorporará un sistema de carga de municiones totalmente automatizado que aumentará la velocidad de disparo de tres a 10 rondas por minuto.

Un cañón de largo alcance podría proporcionar a los EE. UU. Ejército con un arma que podría permanecer muy fuera del alcance de la artillería enemiga, pero ser capaz de responder a esas extensiones e incluso abrir ventanas de oportunidad para avanzar en las posiciones mantenidas por el enemigo».

Siguiendo con la misma explicación: «Los cañones de largo alcance no son un concepto nuevo, y durante la Primera Guerra Mundial, el Ejército alemán produjo el legendario «Paris Gun», capaz de bombardear la Ciudad de las Luces a 75 millas de distancia. Tenía el mayor alcance de cualquier arma de artillería en la historia y fue capaz de lanzar rondas explosivas que pesaban más de 230 libras sobre la ciudad. Cada ronda se lanzó a más de 25 millas en el aire, el punto más alto jamás alcanzado por un objeto artificial hasta ese punto. Sin embargo, debido a que cada ronda solo podía contener 15 libras de explosivos y solo se podían disparar 20 rondas por día, la pistola Paris solo podía hacer un daño mínimo. El otro problema era que el objetivo estaba lejos de ser preciso, y debido a que los parisinos no podían escuchar el lanzamiento de las rondas, muchos asumieron que la ciudad estaba siendo bombardeada».

Un cañón que se puede adaptar a los nuevos datos y pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Un giro radical que, sin duda alguna acabará marcando una diferencia importante en estos días que tenemos por delante. La guerra puede ser muy diferente si tenemos en cuenta este tipo de elementos que llegan a toda velocidad, un detalle que, sin duda alguna, acabará siendo esencial.