La UE pide a España que se prepare porque lo que llega no es normal: hasta 3,3 grados de calentamiento global que afectará a estructuras

España ha experimentado varias olas de calor desde que comenzara el verano y parece que no van a terminar por lo que muchos consideran que se trata de una situación que empeorará con el tiempo. De este modo, los expertos hablan ahora de la manera en la que nuestro país va a tener que dejar de tomar el clima de las últimas décadas como única referencia a la hora de planificar sus infraestructuras, algo del todo comprensible dado que las condiciones para las que se diseñaron muchas carreteras, hospitales, puentes o redes de abastecimiento están cambiando, y de hecho, la Unión Europea quiere que las nuevas inversiones tengan en cuenta lo que puede suceder durante los años que están por venir.

La advertencia es importante para nuestro país, a pesar de que la UE habla a nivel general. Pero es más que evidente que España es uno de los territorios europeos más expuestos al aumento de las temperaturas tal y como estamos experimentando. Los episodios de calor extremo, las sequías prolongadas y los incendios ya obligan a revisar planes que hasta hace poco parecían suficientes. La preocupación ahora es que algunas obras construidas hoy puedan quedarse cortas mucho antes de terminar su vida útil. Bruselas prepara un nuevo marco de resiliencia climática, mientras sus asesores científicos reclaman una forma más realista de calcular los riesgos. El planteamiento no consiste en asumir que el peor escenario vaya a cumplirse, sino en comprobar si los servicios esenciales podrían seguir funcionando en unas condiciones bastante más duras que las actuales.

La UE pide a España que se prepare: hasta 3,3 grados de calentamiento global

El Consejo Científico Asesor Europeo sobre Cambio Climático un órgano científico independiente creado al amparo de la Ley Europea del Clima, es el que ha recomendado adoptar una referencia común para la adaptación de las infraestructuras y de cómo los países hacen frente al aumento de las temperaturas. No sólo España, sino a todos los miembros de la UE. Sus recomendaciones orientan a la Comisión, al Parlamento y a los Estados miembros, y en este caso, la propuesta busca que todos evalúen sus riesgos con escenarios comparables.

En concreto, lo que propone ahora es que Europa se prepare frente a una trayectoria de entre 2,8 y 3,3 ºC de calentamiento global para 2100 de modo que al margen de planes para contener el aumento de las temperaturas, se tenga también esto en cuenta a la hora de construir una carretera, un embalse o un hospital que deberá funcionando durante décadas.

Europa se calienta más rápido que el promedio mundial

El continente se calienta aproximadamente el doble de rápido que la media mundial. El Consejo calcula que una trayectoria global situada entre 2,8 y 3,3 ºC se traduciría en temperaturas aún mayores en Europa. Los extremos actuales podrían convertirse en situaciones habituales antes de que muchas infraestructuras alcancen el final de su vida útil.

Las proyecciones del Centro Común de Investigación muestran qué supondría para la Península. Con un calentamiento mundial de 3 ºC respecto a la época preindustrial, una ola de calor que durante el periodo de referencia 1981-2010 se producía una vez cada 50 años podría repetirse casi anualmente en España y algunas zonas de Portugal. El verano excepcional dejaría de serlo par convertirse en lo habitual. Además, la sequía añade otra presión si tenemos en cuenta que el proyecto europeo PESETA IV calculó para España unas pérdidas medias cercanas a 1.500 millones de euros anuales asociadas a este fenómeno. Y con 3 ºC de calentamiento, su frecuencia podría duplicarse en aproximadamente una cuarta parte de la región mediterránea, por lo que el abastecimiento urbano, la agricultura, los ecosistemas y la generación eléctrica quedarían más expuestos.

Las estructuras tendrán que soportar un clima diferente

Prepararse exige revisar más que los protocolos para las olas de calor. Las temperaturas extremas someten a carreteras, vías ferroviarias y puentes a condiciones para las que pueden no estar dimensionados. Las lluvias intensas ponen a prueba drenajes y redes de saneamiento, mientras la subida del mar y la erosión obligan a reconsiderar las obras costeras. De este modo, hospitales, colegios y residencias deberán mantener temperaturas seguras durante episodios prolongados, sin comprometer una red eléctrica presionada por el aumento de la demanda. Además, los planes hidrológicos, regadíos, depósitos y sistemas de abastecimiento tendrán que contemplar periodos secos más largos, además de precipitaciones concentradas capaces de superar su capacidad.

La primera Evaluación Europea de Riesgos Climáticos identificó 36 grandes amenazas para el continente y situó al sur de Europa entre los puntos más expuestos. Los daños sobre los cultivos, los incendios, el calor para quienes trabajan al aire libre y la disponibilidad de agua son algunos de los riesgos que requieren una respuesta urgente, así que la Comisión prepara un marco integrado de resiliencia climática y gestión de riesgos cuya aprobación está prevista para la segunda mitad de 2026. Hasta que concluya ese proceso, no puede afirmarse que exista una norma nueva que obligue a España a construir para 3,3 ºC, pero sí existe una recomendación clara: dejar de diseñar únicamente para el clima del pasado.

Adaptarse tampoco sustituye a reducir las emisiones. El Consejo advierte de que existen límites físicos, económicos y sociales, y de que cada aumento de la temperatura encarece la protección. La estrategia europea avanza por dos caminos: intentar frenar el calentamiento y evitar que las obras construidas hoy queden desbordadas mucho antes de lo previsto.