Precio de la gasolina hoy 14 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
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Este viernes, incluso estando en pleno mes de agosto y con muchos de vacaciones, es un día que siempre implica bastantes desplazamientos ya que comenzando la segunda quincena de mes, estamos atentos a una nueva operación salida. En el caso de Madrid, son miles y miles los coches que tal vez aprovechen además que mañana es festivo, Día de la Asunción, para una escapada por ejemplo a pueblos o a lugares cercanos donde se encuentre alguna playa. De este modo, conviene salir con tiempo pero también tener en cuenta el precio de la gasolina y saber en qué zonas se encuentran aquellas estaciones de servicios o gasolineras más baratas.
El Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica es la herramienta que podemos usar para saber esas cifras del coste de la gasolina y el diésel a diario, ya que son las propias gasolineras las que reportan los datos. De este modo, vamos a ofreceros ahora los listados para Madrid a primera hora de hoy viernes de modo que sepamos dónde repostar de forma segura ahorrando aunque sean unos céntimos, que se pueden traducir en varios euros cuando lo que se desea es llenar el depósito al completo. Y es que no podemos olvidar que el coste de la gasolina ha subido desde hace meses y aunque se han aplicado varias rebajas, la actual es de sólo 10 céntimos por litro. Toma nota entonces porque este es el Precio de la gasolina hoy 14 de agosto y donde están las gasolineras más baratas de Madrid.
Precio de la gasolina hoy 14 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
A partir de los datos que maneja el Geoportal, estas son las gasolineras de Madrid para este viernes:
Gasolina 95
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.529 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.535 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.535 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: 1.535 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.535 €/l.
- Supeco. Alcalá de Henares. Avenida Europa, s/n, Polígono La Garena. Precio: 1.539 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.549 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.559 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.559 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.559 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.559 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.569 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.569 €/l.
- Olanca. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.569 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.579 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.579 €/l.
- T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.579 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.709 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.729 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.789 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.789 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.789 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l.
- Repsol. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.795 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.799 €/l.
- Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.817 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.819 €/l.
- Carrefour. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: 1.819 €/l.
- Cepsa Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.829 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.834 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.834 €/l.
- Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.839 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.839 €/l.
- SPA360. Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: 1.848 €/l.
- Galp. Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, Polígono Industrial El Carralero, s/n. Precio: 1.849 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.635 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: 1.635 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.635 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.639 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.649 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.649 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1.669 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.679 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.679 €/l.
- Fast Fuel. El Álamo. Calle Libertad, 54. Precio: 1.679 €/l.
- Olanca. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.685 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: 1.685 €/l.
- Ballenoil. Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1.685 €/l.
Ahora ya sabes dónde puedes repostar más barato si partes desde Madrid o alguno de sus municipios, pero si deseas hacer tú mismo una rápida consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver resultados en forma de listados como los mostrados o también en forma de mapa como este que ves a continuación, a modo de ejemplo, y que te permitirá hacer una búsqueda más detallada.