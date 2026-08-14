Hoy, 14 de agosto de 2026, el cielo se presentará con intervalos nubosos de nubes medias y altas y algunos momentos de nubosidad baja en el litoral, que evolucionarán hacia una tarde más cubierta. No se descartan chubascos y tormentas en Álava. Las temperaturas descenderán, especialmente en el interior. Con viento flojo a moderado predominando del oeste y noroeste en la costa, aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y viento suave

El cielo de Bilbao se despereza lentamente, regalando a sus habitantes una jornada sin lluvias y con un viento suave que soplará desde el oeste a una velocidad de 15 km/h. La mañana será un deleite, con temperaturas que rondarán los 20 grados y una sensación térmica que alcanzará un máximo de 32. A medida que el sol se eleva, proyectando sus primeros rayos desde las 7:16, el ambiente se cargará de vitalidad, convirtiendo la ciudad en un refugio acogedor bajo un cielo mayormente despejado.

Ya por la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 30 grados, ofreciendo un calor agradable que invitará a disfrutar de las terrazas y los parques. Aunque la humedad puede hacer que el aire se sienta un tanto pesado, las condiciones serán propicias para salir a pasear antes de que el sol se oculte tras el horizonte a las 21:15. Al caer la noche, la brisa seguirá siendo un suave acompañante, y, aunque el termómetro baje a 20 grados, la sensación térmica se mantendrá en un nivel confortable para cerrar el día con tranquilidad.

Atmósfera inestable con tormenta por la tarde en Baracaldo

En Baracaldo, el día despierta con una atmósfera cargada, donde el viento silba suave al amanecer, anticipando la inestabilidad que pronto se desatará. Las nubes juegan en el cielo, dejando entrever un día que transitará entre la calma de la mañana y una tormenta anunciada. La temperatura oscilará entre los 20 y 30 grados, pero no será un día de descanso.

A medida que avance la jornada, el viento cobrará fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h y la probabilidad de lluvias se activará por la tarde, añadiendo un toque de frescura al ambiente. La humedad será notable y la sensación térmica podría bajar hasta los 20 grados. Es recomendable llevar paraguas y no olvidar el abrigo, pues la tarde puede traer sorpresas.

Guecho: ambiente cálido y parcialmente nublado

A medida que amanece en Guecho, el día se presenta con un cielo parcialmente nublado que invita a disfrutar de las horas de luz, que serán 14, desde las 07:16 hasta las 21:16. La temperatura mínima se sitúa en 21 °C, creando un ambiente cálido y agradable. La sensación térmica, sin embargo, podría alcanzar hasta los 29 °C. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula tanto por la mañana como por la tarde, lo que favorece los planes al aire libre.

Durante la tarde, el cielo mantendrá su carácter parcialmente nublado, pero las temperaturas se elevarán, alcanzando un máximo de 28 °C. Con una humedad relativa que puede llegar al 90 %, el ambiente se sentirá algo pesado. Además, habrá un ligero viento de hasta 20 km/h, aunque sin rachas intensas. En general, se trata de una jornada cálida y perfecta para disfrutar de la playa o un evento al aire libre.

Santurce: cielo parcialmente nublado y ambiente templado

Las condiciones de tiempo durante la mañana se presentan agradables, con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 21 grados, subiendo a 27 por la tarde. La brisa será leve, con rachas que no superan los 7 km/h, lo que añade una sensación de confort a la jornada, sin indicios de lluvia.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades diarias en un ambiente templado. Con un tiempo estable, aprovechar el día se antoja como una opción perfecta para desconectar y disfrutar de lo que nos rodea.

Cielo despejado y calor a mediodía en Basauri

La mañana en Basauri se presenta tranquila, con cielos despejados y temperaturas frescas que rondan los 19 grados. El ambiente es agradable, ideal para comenzar el día con energía. A medida que avance la jornada, el sol ganará protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 31 grados por la tarde, lo que asegurará un tiempo cálido y seco. A pensar en vestirse con ropas ligeras y cómodas para disfrutar de esta hermosa jornada bajo el sol.