Las redes sociales vuelven a situar a Ceuta ante la amenaza de una nueva entrada masiva. Dos semanas después de que decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos alentadas por mensajes que aseguraban que podrían acceder y permanecer en España, nuevas convocatorias señalan ahora el 15 de agosto como fecha para repetir el intento, mientras las autoridades de ambos países refuerzan los controles.

La Guardia Civil responde a esos llamamientos con un mensaje dirigido directamente a quienes estén pensando en intentar cruzar la valla que separa Europa y África. Difundido en español, francés y árabe, busca desmontar las promesas que circulan en las plataformas y advertir de los riesgos para la vida y de las consecuencias de acceder irregularmente a España.

«No te dejes engañar. Todo lo que te prometen es mentira. Si te lanzas al mar, probablemente morirás. Si logras cruzar, habrás accedido ilegalmente y te devolverán», escriben los agentes de la Guardia Civil en redes sociales.

Las nuevas convocatorias se propagan a través de Facebook, Instagram y TikTok bajo referencias como «15/08» o «al-hajma» —»la ofensiva» o «la embestida»— y vuelven a señalar a Castillejos, junto a Ceuta, como punto de partida. «¿Quién va el día 15?», «¿Hay alguna novedad sobre el 15 de agosto?» o «El camino hacia Ceuta» son algunos de los mensajes difundidos.

El precedente de finales de julio explica la preocupación ante estas convocatorias. Entonces, al menos 70.000 personas, según las estimaciones oficiales, cruzaron hacia Ceuta después de que las redes se llenaran de mensajes como «la puerta de Ceuta está abierta».

La idea de que quienes consiguieran cruzar podrían quedarse en España se extendió también mediante vídeos e imágenes que mostraban a miles de personas cruzando los controles fronterizos. A día de hoy, siguen habiendo miles de inmigrantes en las calles de Ceuta. Aquellas entradas dejaron decenas de fallecidos.

Ante la aparición de nuevas convocatorias, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevan días analizando las publicaciones, aunque mantienen cautela sobre su verdadero alcance. No descartan que parte de los mensajes pueda proceder de otros países ni que algunas cifras de seguidores o interacciones hayan sido manipuladas.

El dispositivo policial desplegado en Ceuta continuará, no obstante, durante los próximos días. El delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez, confirmó que se trabaja para estar preparados ante la posibilidad de que vuelva a producirse una entrada masiva.

Marruecos ha reforzado igualmente su presencia policial en las zonas próximas a Ceuta y Melilla. Los servicios de seguridad interceptan a personas en las carreteras que conducen hacia las áreas fronterizas y las trasladan fuera de esas zonas, mientras Policía y Gendarmería mantienen controles en los accesos a las poblaciones próximas a ambas ciudades españolas.

También en la provincia de Nador, junto a Melilla, se ha reforzado el despliegue y se han instalado controles policiales en los accesos a la ciudad. Pese a las convocatorias que siguen circulando, en los últimos días no se habían registrado concentraciones de personas en el lado marroquí de las fronteras.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reconocido la preocupación existente ante el próximo 15 de agosto y ha admitido que desconocen si volverá a producirse una entrada masiva. A su juicio, lo ocurrido a finales de julio dejó en evidencia que la frontera es «absolutamente vulnerable».

Con el precedente todavía reciente y las nuevas convocatorias circulando por las mismas plataformas, la Guardia Civil ha optado ahora por dirigirse en tres idiomas a sus potenciales destinatarios con una doble advertencia: intentar llegar por mar puede costarles la vida y conseguir cruzar la frontera irregularmente no supone poder quedarse en España.

La Benemérita también asegura en redes sociales que la frontera no está abierta: «Ni la frontera con España está abierta, ni se abrirá. Hay nuevas barreras de contención. Si las pasas, te devuelven. No te dejes engañar».