El Consell destina 250.000 € a Colombia para atender necesidades básicas de la población tras el terremoto

La Consellería de Servicios Sociales, Igualdad e Infancia de la Generalitat Valenciana, que dirige Elena Albalat, ha destinado 250.000 euros a ayuda humanitaria urgente en Colombia para atender las necesidades básicas de la población. La ayuda se ha producido apenas tres días después del devastador terremoto del pasado lunes, 10 de agosto.

Elena Albalat, que ha presidido la reunión urgente del Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunidad Valenciana (CAHE), ha explicado que esta ayuda extraordinaria se dedicará a bienes y alimentación básica, agua, material sanitario, atención a la infancia, apoyo psicosocial y recuperación del medio de vida tras la catástrofe.

El CAHE es el órgano que coordina la respuesta de la Generalitat Valenciana y de otras administraciones y entidades ante las graves consecuencias generadas por el devastador terremoto de Colombia.

En ese escenario, Elena Albalat ha destacado que la Generalitat Valenciana está evaluando junto con las autoridades locales las necesidades generadas por la catástrofe y que permanece «atenta» a las solicitudes concretas que le trasladan las autoridades y los organismos responsables.

También ha anunciado que los 18 proyectos de cooperación al desarrollo que las organizaciones valencianas tienen en marcha en Colombia, de los que siete se ejecutan en las zonas afectadas, podrán adaptarse al nuevo contexto «para responder a las necesidades de la población».

Además, la Consellería ha impulsado junto a la coordinadora valenciana ONGD la publicación de un catálogo de organizaciones humanitarias fiables, con experiencia acreditada y con las que trabaja habitualmente la Generalitat. El objetivo de ello es el de facilitar a los valencianos «canales seguros de colaboración y evitar fraudes, cuentas falsas o iniciativas que no estén coordinadas con las necesidades reales de la población afectada».

Además, la Generalitat mantiene un contacto «directo y permanente» con la comunidad colombiana residente en la Comunidad Valenciana al objeto de conocer de primera mano sus necesidades.