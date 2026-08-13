Así es el dormitorio de Inés García, novia de Lamine Yamal, en su casa de Talavera de la Reina: romántico, vintage y baño integrado

La popularidad de Inés García no ha dejado de crecer durante los últimos meses. La creadora de contenido ha visto cómo su repercusión aumentaba todavía más tras hacerse pública su relación con Lamine Yamal. Desde entonces, cada detalle relacionado con su vida despierta un interés creciente entre sus seguidores.

A través de sus publicaciones, comparte habitualmente estilismos, rutinas de belleza y contenidos relacionados con la moda, pero sus vídeos también permiten descubrir algunos de los espacios de la vivienda familiar en la que ha pasado buena parte de su vida. Entre todos ellos destaca especialmente su dormitorio y en COOL tenemos todos los detalles.

Una casa de estilo tradicional

Aunque durante su etapa universitaria Inés García vivió en Sevilla, ciudad en la que también dio importantes pasos para consolidar su actividad como creadora de contenido, mantiene una estrecha relación con su hogar familiar en la provincia de Toledo. Es allí donde continúa grabando parte de los vídeos que posteriormente comparte con sus seguidores.

Las imágenes que ha mostrado permiten hacerse una idea del estilo general de la vivienda. El blanco es uno de los grandes protagonistas, tanto en las paredes como en buena parte de la carpintería interior. Esta elección potencia la entrada de luz natural y genera una sensación de amplitud que se ve reforzada por unos techos altos y por las molduras decorativas presentes en distintas estancias.

La casa apuesta así por una estética clásica y atemporal, con ciertos elementos que recuerdan a las viviendas tradicionales de carácter señorial. Las puertas blancas, por ejemplo, cuentan con molduras y tiradores de inspiración vintage, mientras que los armarios empotrados y otros muebles auxiliares siguen una línea similar.

Los suelos de madera introducen un contraste cálido frente a las superficies claras y ayudan a crear una atmósfera más acogedora. Es una combinación que también se traslada al dormitorio de Inés, donde los tonos crema, blancos y rosados adquieren un especial protagonismo.

La iluminación contribuye igualmente a esa sensación. La luz natural se combina con lámparas de ambiente, evitando una iluminación excesivamente fría y favoreciendo un resultado más cálido.

Un dormitorio amplio y vintage

El dormitorio se ha convertido en uno de los espacios más reconocibles de la casa. Es allí donde Inés García graba numerosos vídeos, especialmente aquellos en los que muestra prendas, prepara diferentes estilismos o enseña sus cambios de look.

La habitación destaca por su amplitud y por una distribución relativamente despejada. Uno de los elementos que más llama la atención es el gran armario empotrado, que ocupa prácticamente una de las paredes de la estancia.

El mueble, acabado en un suave tono crema, presenta puertas con molduras rectangulares y paneles acristalados decorados con aspas en forma de cruz. Detrás de los cristales se aprecia un revestimiento textil en tonos rosados que aporta un marcado carácter romántico.

Los pequeños pomos metálicos completan el conjunto y refuerzan esa estética clásica que se repite en buena parte de la vivienda. Junto al armario se encuentra además una estrecha vitrina de color crema, también con puertas acristaladas, molduras y varios cajones inferiores.

Una decoración romántica

El suelo de madera en un tono medio aporta calidez a la habitación y contrasta con las paredes blancas y las molduras del techo. La amplitud permite que quede una zona considerablemente despejada frente al armario, precisamente el lugar que la creadora de contenido utiliza en muchas ocasiones para grabar sus publicaciones.

Dentro de una decoración predominantemente clásica también hay espacio para elementos más actuales. Es el caso del ventilador de techo de diseño moderno, con acabado metálico, cuatro grandes aspas y una lámpara esférica integrada. Su presencia introduce un pequeño contraste con el resto del mobiliario sin romper la armonía.

La cama mantiene la estética tradicional del dormitorio. La ropa de cama blanca aporta luminosidad y sensación de limpieza, mientras que una colcha con estampado floral en tonos rosas y verdes añade una nota de color muy delicada.

A los pies de la cama también aparece una pequeña cesta de fibras naturales, utilizada como elemento de almacenaje y que encaja con los tonos cálidos del suelo y del mobiliario.

Baño privado

Uno de los elementos más llamativos de la estancia es que el dormitorio conecta directamente con un baño privado. El acceso se realiza a través de una puerta blanca con molduras, siguiendo el mismo diseño que las puertas del resto de la vivienda.

En el interior, la decoración cambia ligeramente de registro, aunque mantiene la misma filosofía. Los tonos beige y arena dominan el espacio, gracias a un revestimiento de azulejos que aporta continuidad visual y una sensación de calidez.

Aunque su vida pública ha cambiado considerablemente desde que su relación con Lamine Yamal adquirió notoriedad, la creadora de contenido continúa mostrando en redes sociales pequeñas pinceladas de ese entorno familiar. Su dormitorio, convertido en escenario habitual de sus publicaciones, permite descubrir así una faceta más personal de Inés: la de una joven que combina su actividad en redes y su pasión por la moda con un hogar de inspiración clásica y marcado carácter romántico.