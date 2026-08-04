La sorprendente decisión de Inés García tras salir a la luz su relación con Lamine Yamal: «Por seguridad»

Una de las parejas que más ha dado de qué hablar desde el pasado mes de mayo es, sin lugar a duda, la formada por Inés García y Lamine Yamal. Los jóvenes, desde que comenzaron a salir, han gritado a los cuatro vientos su amor por el otro. De hecho, el jugador de fútbol se llevó a la sevillana al campeonato de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y es que, juntos y con su familia, disfrutaron de diversos viajes por México y Estados Unidos. Sin embargo, el campeonato acabó, la Selección Española de Fútbol se coronó como ganadora y lo primero que hizo la pareja fue irse de vacaciones.

Los jóvenes han vivido sus primeras vacaciones juntos e Inés García ha tenido que cambiar un poco su rutina diaria como creadora de contenido. Pues, ahora, tiene que tener mucho más cuidado con sus instantáneas debido a que se analiza hasta el más mínimo detalle. Debido a su ausencia en redes sociales y a su falta de contenido, muchas personas se han puesto en contacto con ella para saber si estaba bien. Por ello, ha querido sincerarse con sus más de 4 millones de seguidores en Instagram.

Inés García se sincera: «Yo también quiero hacer vídeos, pero ¿dónde los hago?»

«Después del Mundial llegamos a España, hicimos la celebración del Mundial, a los dos días me fui de vacaciones», comenzó explicando en sus stories. «Evidentemente no podía publicar dónde estaba, el sitio donde me estaba quedando ni vídeos enseñando mucho, por seguridad», ha agregado. Y es que, incluso, tras regresar de vacaciones ha estado envuelta en muchos proyectos.

«He estado un día entero con mi familia deshaciendo maletas, separando ropa», dijo. Pues, ha tenido citas médicas y compromisos profesionales. Una vida muy ajetreada que le ha impedido centrarse en las redes sociales. «No paro en ningún momento», confiesa. «Nunca os toméis a lo personal si no os contesto rápido al WhatsApp. Yo también quiero hacer vídeos, pero ¿dónde los hago? Si no paro», explica.

Sin embargo, es consciente de que, para estar donde está, necesita seguir trabajando como influencer. Por ello, Inés García ha prometido que regresará pronto. «Dadme un par de días, en un par de días todo estará tranquilo», ha indicado. Unas disculpas con las que ha querido zanjar un poco el revuelo de su ausencia.

¿Cuál ha sido el lugar de vacaciones elegido por Inés García y Lamine Yamal?

Tras sus vacaciones, la pareja ha apostado por publicar el contenido de sus días de desconexión. De esta manera, se ha podido saber que han elegido Saint-Tropez como destino. Así pues, han compartido imágenes donde se les puede ver disfrutando de rutas, cenas y románticos momentos juntos.