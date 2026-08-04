Qué significa llorar en medio de una discusión o de una conversación seria, según una experta en psicología

A la hora de tener una discusión con alguien o sobre algo que nos afecta, algunas personas tienden a acabar llorando, aflorando todos los sentimientos que se acumulan durante la trifulca. Pues bien, según afirma una experta en Psicología, las personas que lloran comparten un rasgo en común que explica por qué se les salen las lágrimas.

Un estudio de la psicóloga Olga Badejo concluye que esta peculiaridad tiene una explicación científica de por qué esto ocurre y hace que algunas personas opten por echarse a llorar durante una discusión con otra persona.

¿Por qué algunas personas lloran durante una discusión?

La explicación científica para esto es clara: «Esto se debe a que el cuerpo actúa antes que la voluntad», afirma Badejo, concluyendo que, al tratarse de un fenómeno físico, «no lo podemos controlar… genuinamente, si es de ese tipo de personas, va a llorar en las discusiones aunque no lo pretenda».

El origen de las lágrimas proviene, según la psicóloga, de que «cuando percibimos un conflicto, la amígdala, es decir, la estructura cerebral encargada de detectar amenazas, activa una respuesta de emergencia, por lo que aumenta el cortisol y la adrenalina». Esto genera que nuestro cuerpo interprete la discusión «como una situación de peligro, aunque racionalmente sepamos que estamos teniendo simplemente una conversación con otra persona», afirma la doctora en psicología.

¿Qué significa que una persona llore durante una discusión?

Muchas personas sienten vergüenza cuando les ocurre esto porque creen que “están perdiendo el control o que su cuerpo las está traicionando justo cuando más necesitan expresarse”. Pensar que esto es un error, ya que en realidad lo que está sucediendo es lo contrario. “El organismo está intentando adaptarse a una situación emocionalmente intensa”, afirma la experta.

Esto quiere decir que, cuando alguien llora en una discusión, está aflorando sus sentimientos al liberar esa carga de tensión por la incertidumbre del momento, ya que «se ha demostrado que estas lágrimas tienen una composición química distinta al resto». Esto se debe a que guardan «sustancias relacionadas con la respuesta al estrés, lo que refuerza la idea de que el llanto cumple con una función reguladora», concluye la doctora.