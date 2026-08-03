¿Cómo se escribe en español, ‘cantautor’ o ‘cantaautor’? La sentencia de la RAE es firme y no admite dudas

A la hora de redactar sobre música, literatura o eventos culturales, es muy habitual cruzarse con términos compuestos que generan dudas a la hora de redactarlos. Uno de los dilemas más recurrentes durante los últimos días en redes sociales ha sido cómo se escribe correctamente este término: ¿cantautor o cantaautor?

A simple vista, ambas opciones podrían parecer viables porque provienen directamente de unir la forma verbal canta y el sustantivo autor. Sin embargo, la RAE, la máxima autoridad lingüística en España, lo tiene claro y no deja abierta ninguna posibilidad de especulación.

Qué dice la RAE sobre cómo se escribe la palabra cantautor

La Real Academia Española (RAE), a través del Diccionario de la lengua española, es completamente tajante en su veredicto: la única forma correcta de escribir esta palabra es cantautor, escrita en una sola palabra y con una sola letra a. Todas las demás alternativas, como cantaautor, canta autor o canta-autor, son errores que no se deben cometer.

Esta afirmación está basada en un principio básico de la gramática española sobre cómo se forman palabras compuestas. Cuando el primer término termina con la misma vocal con la que arranca el segundo, esta segunda vocal desaparece, para una mayor sencillez ortográfica y oral. En este caso concreto, al fusionar el verbo cantar y la palabra autor, la doble a desaparece.

Por qué nos equivocamos tanto al escribir cantautor

El motivo principal por el que tantas personas caen en este error gramatical es el instinto de cada uno. Cuando pensamos en lo que significa esa palabra, el cerebro intenta conservar intactas las dos palabras originales. Por eso, al ver la forma correcta escrita con una única a, a más de uno le da la sensación visual de que le falta una letra.

Sin embargo, el español siempre busca economizar la comunicación. Mantener la doble a obligaría a alargar la palabra innecesariamente al hablar. Este fenómeno de simplificación ha sido una constante en la evolución de nuestra lengua con el paso del tiempo.

Conociendo esta sencilla norma, te asegurarás de que la próxima vez que escribas la palabra cantautor, lo hagas con total propiedad y sin cometer ninguna falta de ortografía.