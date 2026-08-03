Según la psicología, las personas nacidas en las décadas de 1950 y 1960 no comenzaron a trabajar temprano por motivación, sino porque no tenían otra opción

Durante décadas se ha repetido que quienes nacieron en los años cincuenta y sesenta comenzaron a trabajar muy jóvenes porque tenían una ética laboral más fuerte que las generaciones actuales. Sin embargo, la psicología del desarrollo y diversos estudios sobre la transición a la vida adulta apuntan a una explicación mucho más compleja, ya que la mayoría lo hizo condicionada por el contexto económico, familiar y cultural de la época, donde estudiar durante más años no siempre era una posibilidad real.

El contexto marcaba el futuro

Las personas nacidas entre 1950 y 1960 crecieron en sociedades donde era habitual incorporarse al mercado laboral al finalizar la educación obligatoria. En muchos hogares, especialmente los de clase trabajadora, contribuir a la economía familiar era una prioridad y continuar estudiando suponía un coste difícil de asumir. Las oportunidades de acceder a la universidad eran significativamente menores que en la actualidad y las expectativas sociales favorecían la entrada temprana al empleo.

La psicología coincide en que las decisiones personales nunca pueden entenderse al margen del entorno. El desarrollo individual está profundamente influido por factores como el nivel económico, la educación de la familia, las normas sociales y las oportunidades disponibles en cada momento histórico. Por ello, comparar generaciones sin tener en cuenta estas circunstancias puede conducir a conclusiones erróneas.

Más necesidad que elección

Lejos de responder únicamente a una mayor motivación, el inicio temprano de la vida laboral era, para muchos jóvenes, la única alternativa viable. En aquella época era frecuente acceder a empleos industriales, agrícolas o de la construcción sin necesidad de estudios superiores, mientras que hoy la formación se ha convertido en un requisito para gran parte de las profesiones cualificadas. Esa transformación ha retrasado la incorporación de los jóvenes al mercado laboral en numerosos países desarrollados.

Los investigadores también señalan que las trayectorias profesionales actuales son mucho más cambiantes. A diferencia de generaciones anteriores, que solían permanecer durante años en una misma empresa o sector, hoy las carreras laborales son más flexibles y están marcadas por continuos cambios de empleo y formación permanente.