El Chelsea ya lleva gastado 400 millones de euros en el nuevo proyecto de Xabi Alonso

Tras el fichaje del argentino Valentín Barco, el Chelsea de Xabi Alonso está ya cerca de los 400 millones de euros en fichajes este verano. Sí, han leído bien. El nuevo proyecto que liderará el entrenador español, tras su pobre paso por el Real Madrid, estará bendecido por los cheques de la dirección blue.

Son nueve en total los fichajes por los que ha desembolsado un pellizco el Chelsea, cinco de ellos superan los 40 millones de euros y uno rompe la barrera de los 100. Hablamos de un mercado especialmente gastador en Stamford Bridge, que ya en los últimos años y bajo la dirección de la actual propiedad, viene desembolsando grandes cantidades de dinero para conformar la mejor plantilla posible.

La joya de la corona hasta el momento en este mercado de fichajes para el Chelsea es el fichaje de Morgan Rogers. El internacional inglés, tras su temporadón en el Aston Villa, ha costado 138 millones de euros, muy por encima de su actual valor de mercado, 110 kilos.

Pero no ha sido el único gran desembolso de la entidad blue en este mercado para darle a Xabi Alonso las herramientas necesarias para brillar. El fichaje de Maxence Lacroix para reforzar la zaga del Chelsea le costó al club 60,70 millones de euros procedente del Crystal Palace. Casi nada. Al central francés muchos lo recordarán por su partido ante España: fue el hombre elegido por Deschamps para sustituir al lesionado Saliba a la media hora de partido.

Muy cerquita se queda la apuesta por el joven Marco Palestra, del Atalanta, por el que han pagado 57 millones de euros para reforzar el lateral diestro. Otro que llega al medio centenar de millones es Geovany Quenda, el extremo derecho del Sporting de Portugal por el que han pagado 50 kilos.

Como mencionamos, el último en anunciar es Valentín Barco, internacional argentino por el que han pagado 40 millones de euros al Estrasburgo. El mediocentro, que jugó poco en el Mundial, fue el objetivo de una colleja de Jude Bellingham tras la celebración poco deportiva de éste. Al mismo Estrasburgo le han pagado también 25 millones por Emmanuel Emegha, un delantero de 23 años.

El Chelsea también ha desembolsado pequeñas cantidades por el joven lateral zurdo Denner, del Corinthians, por 10 millones; el veterano delantero centro Danny Welbeck, 5,85 kilos al Brighton; y 2,40 millones al Kairat Almaty por el kazajo Dastan Satpaev, delantero de 18 años.

Como curiosidad, de estas inversiones del Chelsea, que suman la friolera de 388,95 millones de euros, más de la mitad han sido fichados por un sobrecoste en relación a su valor de mercado actual. El ya mencionado Morgan Rogers, valorado en 110 millones, tiene un sobrecoste de 28 kilos (138M). También Lacroix, que costando 60,70 estaba valorado en 50, unos 10,70 millones sobre su precio.

Sorprende también el caso de Palestra, por el que han pagado 57 estando tasado en 35, un total de 22 millones de diferencia. Menos llamativo es lo de Quenda, tasado en 42 y por el que pagaron 50 (8 de diferencia); y el mítico Welbeck, tasado en 3 kilos, una diferencia de 2,85 millones…

El Chelsea de Xabi Alonso va camino de superar los 400 millones de gasto en este mercado de fichajes veraniego con varias semanas aún por delante hasta que cierre. La historia es que aún hay movimientos, se esperan más llegadas y desembolsos por parte de la propiedad blue.