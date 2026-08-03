Ferran Torres inquieta al Barcelona: «Tengo contrato… pero en el fútbol nunca se sabe»

Ferran Torres está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera tras marcar el gol de la final del Mundial. El valenciano se ha revalorizado y es uno de los nueves más llamativos del mercado. El jugador se encuentra de gira en Estados Unidos con Under Armour. En unas declaraciones para NBC, deja claro que todo está por decidir: «Yo tengo contrato con el Barça pero… en el fútbol nunca se sabe».

El PSG sigue siendo uno de los favoritos en la carrera para hacerse con sus servicios. El Atlético de Madrid también podría entrar en la pelea para ficharlo, incluso Julián Álvarez podría aparecer en la ecuación. El delantero advierte que no va a estudiar todas las opciones con calma: «Estoy esperando a tomar la decisión adecuada, todavía no sé».

El Barcelona está ante una gran incógnita, ya que su valor ha crecido y sacaría más beneficio en caso de venderlo ahora. Sin embargo, el club aún está buscando alternativas en la delantera. En unas declaraciones en la zona mixta de St. George’s Park, Hansi Flick reconoció que están muy pendientes de su decisión: «Dependerá del equipo. Tenemos que esperar».

La pretemporada está avanzando y el entrenador necesita organizar a la plantilla cuanto antes. El alemán indicó que el futuro del atacante será completamente determinante: «Tengo mucha confianza en Deco, sabemos que tenemos que hacer algo. Depende también de Ferran. Veremos qué pasa».

Flick confía en las alternativas

Parece evidente que el Barcelona acudirá al mercado si se cierra algún traspaso por el valenciano. Sin embargo, el técnico señaló que no sería necesario: «Dependerá de la plantilla que tengamos. Lamine jugó en esta posición en uno o dos partidos con nosotros. Veremos qué pasa. Gordon y Adeyemi pueden jugar en ambas bandas y también de nueve. Así que, en realidad, tenemos muchas opciones. Veremos qué pasa».