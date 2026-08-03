El Getafe se medirá al ganador del Partizán vs. Tobol en la previa de la Conference League

El Getafe CF ya conoce quienes son sus dos posibles rivales en su estreno en la UEFA Conference League. El club ha acudido al sorteo del play-off para jugar la fase de grupos, donde podrán dar su primer paso en la competición europea. El conjunto madrileño se enfrentará al ganador del choque entre el Partizán de Belgrado y el FC Tobol Kostanai.

El partido de ida se disputará el 20 de agosto en el Coliseum. La vuelta será el 27 de agosto en Belgrado o Kazajistán. En este caso, la cabeza de serie no cuenta con el privilegio de jugar el segundo encuentro en casa. El equipo ha tenido suerte, ya que ha evitado a la mayoría de cocos posibles.

El Getafe jugará una competición europea por cuarta vez en su historia. La primera ocasión fue en la extinta Copa de la UEFA en la temporada 2007/2008, donde consiguieron su mejor registro hasta el momento (cuartos de final). Después, lograron participar por partida doble en la UEFA Europa League, en las campañas 2010/2011 y 2019/2020, Bordalás fue el entrenador en esta última.

Ganas de hacer historia

La capacidad del entrenador para exprimir al máximo a su plantilla está dejando huella en el mundo del fútbol. En su primera aventura por el Viejo Continente, consiguió eliminar al Ajax en los dieciseisavos de final, aunque cayeron contra el Inter en los octavos.