Últimas rebajas de Decathlon, que tira el precio de la tabla de paddle surf hinchable perfecta para el verano: 120 euros de descuento

Con el verano entrando en su recta final, Decathlon ha decidido dar un último empujón a su campaña de rebajas con descuentos que están llamando la atención de los aficionados a los deportes acuáticos. Entre todas las ofertas destaca una que no está pasando desapercibida: la tabla de paddle surf hinchable HUIIKE Touring 10’6 con accesorios, un modelo pensado para los que quieren disfrutar del mar, los embalses o los ríos sin hacer un gran desembolso. La rebaja es de nada menos que 120 euros, ya que pasa de un precio recomendado de 320 euros a quedarse en 199,99 euros, una de las mayores bajadas que pueden encontrarse ahora mismo en Decathlon.

El paddle surf se ha convertido en uno de los deportes estrella del verano. Cada año son más las personas que aprovechan las vacaciones para iniciarse en esta actividad, ya que permite disfrutar del agua de una forma tranquila, hacer ejercicio y descubrir la costa desde una perspectiva diferente. Además, las tablas hinchables han contribuido a disparar su popularidad porque ocupan muy poco espacio cuando están desinfladas y se pueden transportar fácilmente en el maletero del coche o incluso en una mochila. Esa comodidad es una de las razones por las que este tipo de productos se agotan con frecuencia durante los meses de más calor.

La protagonista de esta promoción es la HUIIKE Touring 10’6, una tabla diseñada para usuarios de hasta 130 kilos y orientada tanto a los que están empezando como a quienes ya tienen algo de experiencia. Con unas medidas de 10 pies y 6 pulgadas, ofrece un buen equilibrio entre estabilidad y facilidad de manejo, algo muy importante cuando se navega por primera vez o se realizan travesías tranquilas cerca de la costa. Su diseño está pensado para deslizarse con facilidad sobre el agua, permitiendo recorrer mayores distancias con menos esfuerzo que otros modelos más cortos.

Decathlon tira el precio de esta tabla de paddle surf

Otro de los puntos fuertes de este modelo es que llega listo para usar desde el primer día. El pack incluye los accesorios necesarios para no tener que comprar nada más por separado, algo que suele ser uno de los aspectos más valorados por quienes buscan una tabla de paddle surf. De esta forma, el comprador puede inflarla, preparar el equipo y lanzarse al agua en pocos minutos. Al tratarse de una tabla hinchable, una vez terminado el día basta con desinflarla y guardarla en la mochila de transporte, ocupando mucho menos espacio que una tabla rígida tradicional.

El descuento es sin duda el gran argumento de esta oferta. Decathlon ha reducido su precio en 120 euros, dejando la tabla en 199,99 euros frente a los 320 euros que marcaba anteriormente. Se trata de una promoción disponible hasta fin de existencias, por lo que no sería extraño que las unidades comenzaran a escasear si mantiene este nivel de descuento durante los próximos días. Este tipo de campañas suele tener una gran acogida, especialmente cuando coinciden con las vacaciones, en las que muchas personas aprovechan para comprar material deportivo pensando también en futuras escapadas.