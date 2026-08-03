Muere Pablo Vázquez, presidente de la fundación del PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes el fallecimiento de Pablo Vázquez Vega, presidente de la Fundación Reformismo21, laboratorio de ideas vinculado al PP que sustituyó a la histórica FAES de José María Aznar. La noticia ha sido difundida por el propio líder del PP a través de sus redes sociales.

«Siento mucho tener que comunicar que ha fallecido Pablo Vázquez, presidente de Reformismo21. Era el corazón de la Fundación que con tantas ganas construimos y un hombre muy inteligente, enormemente trabajador y siempre bondadoso», ha escrito Feijóo en el mensaje con el que ha dado a conocer la noticia.

Vázquez Vega, licenciado en Derecho y doctor en Economía, atesoraba una dilatada trayectoria en la gestión pública que arrancó como subsecretario del Ministerio de Sanidad entre 2002 y 2004, bajo el mandato de Ana Pastor. Fue precisamente Pastor quien, años más tarde, volvió a confiar en él para ponerle al frente de Renfe entre 2014 y 2016, cuando la popular ocupaba la cartera de Fomento en el Gobierno de Mariano Rajoy.

Su curriculum incluye además su paso por el Congreso de los Diputados, la presidencia de INECO, la empresa pública de ingeniería y consultoría del Ministerio de Transportes, y la dirección ejecutiva de Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, uno de los centros de referencia del análisis económico en España.

El relevo de FAES

Feijóo encomendó a Pablo Vázquez la tarea de liderar Reformismo21 con el objetivo de convertirla en el think tank de cabecera del PP, en sustitución de la FAES que dirigía José María Aznar desde su fundación. El movimiento se produjo después de que la entidad presidida por el expresidente renunciase a su estatus de fundación jurídicamente vinculada al partido, abriendo paso a una nueva estructura bajo control directo de la actual dirección popular.

La Fundación Reformismo21, creada en 2023, hunde sus raíces en la histórica fundación democristiana Humanismo y Democracia y tomó el relevo de la Fundación Concordia y Libertad, centrada hasta entonces en labores de cooperación internacional. Desde su nacimiento, la entidad ha ido ganando peso como el espacio de reflexión ideológica del PP bajo el liderazgo de Feijóo.