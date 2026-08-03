Los críticos del PSOE denuncian «censura y presiones» contra quienes cuestionan la gestión de la invasión de Ceuta

ReActiva PSOE, la corriente crítica de la formación socialista, ha mostrado su enfado con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez tras la invasión por parte de 60.000 inmigrantes ilegales que llegaron a Ceuta, según datos del Gobierno autonómico, en los últimos días. Los socialistas rebeldes aseguran que su partido «opta por el silencio cuando lo que se necesita es explicación» y exigen «no seguir mirando hacia otro lado».

«Explicar tarde y culpar sólo hacia fuera no es rendir cuentas, es gestionar la imagen en lugar del problema», han denunciado en ReActiva, a través de una carta compartida este lunes. En la misiva, aseguran que esta es «la mayor crisis vivida por Ceuta en décadas» y que la misma «sigue creciendo» debido a que «decenas de miles de personas cruzaron de forma irregular en apenas veinticuatro horas, muchas a nado, obligando a España a cerrar temporalmente el paso fronterizo y a desplegar cerca de 3.000 agentes y militares en la ciudad».

La carta asegura que «lo que no» se puede aceptar, como socialistas, «es que una crisis de esta magnitud se gestione sin que la militancia –y la ciudadanía– reciba explicaciones claras». Además, aportan que a todo «se suma un dato que cambia la lectura de lo ocurrido», en referencia a que la Guardia Civil «ha detectado la presencia de agentes de los servicios de inteligencia marroquíes infiltrados entre los migrantes».

«No es, ante todo, una cuestión de cifras: es una tragedia humana, con vidas perdidas, y una crisis con una evidente dimensión geopolítica que afecta a una ciudad sin capacidad real de respuesta. Y precisamente por eso no vale gestionarla desde el titular tranquilizador, desde la sospecha sin pruebas ni desde el silencio», añaden en la nota.

Piden explicaciones

Sobre el presidente del Gobierno, protestan por una comparecencia en Ceuta «sin turno de preguntas» y retratan que haya optado por «culpar a las mafias», mientras, subrayan, «el Gobierno ha tenido casi dos años, desde la sentencia del Supremo sobre las devoluciones en frontera marítima, para impulsar el cambio legal que hoy anuncia como urgencia, y la prensa internacional ya habla de crisis política, no solo migratoria».

«No compartimos el uso que la derecha hace de estas críticas para pedir cierre y exclusión, pero tampoco podemos ignorar que, en lo esencial, apuntan a lo mismo que denunciamos: explicar tarde y culpar sólo hacia fuera no es rendir cuentas, es gestionar la imagen en lugar del problema», han añadido.

Para finalizar, ReActiva PSOE deja constancia de que la carta enviada representa «una posición frontal contra el silencio: contra el silencio del propio Partido, que no da explicaciones y falta a la verdad cuando por fin habla; y contra el silencio que se impone a la militancia para que nadie hable de aquello de lo que no quieren que hablemos». Por ello, exigen «explicaciones reales sobre Ceuta, un plan serio y humano de gestión migratoria, y el fin inmediato de la presión sobre quienes solo han ejercido su derecho a opinar». «Frente al silencio del socialismo, es hora, otra vez, de reactivar el PSOE», zanjan.