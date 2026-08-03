La mofa del presidente de la UFC sobre la invasión de Ceuta: «¿Es un poco fácil entrar en España, no?»

Dana White, presidente de la UFC, la competición en la que pelea Ilia Topuria, se ha mofado de la situación que ha vivido España con la invasión de Ceuta por parte de miles de marroquíes. «No es fácil entrar en España, pero vamos a resolverlo», comenzó White en referencia a lo «difícil» que es hacer un evento de la UFC en nuestro país. Sin embargo, agregó a continuación que «en realidad, es algo fácil entrar en España, ¿no?», en referencia a lo ocurrido en Ceuta.

El CEO de la UFC dejó claro que hacer un evento, ya fuese Fight Night o evento numerado en España, es complejo y que, si no fuese así, ya lo hubiesen hecho. Comentó la excepción que hacía hablando de España, cuando no le gusta hablar de cosas que no ha hecho.

«No es fácil entrar en España, pero vamos a resolverlo», dijo Dana White, para después, a respuesta de pregunta de un periodista, lanzar un chascarrillo relacionado con la invasión que sufrió España en Ceuta: «En realidad, es algo fácil entrar en España, ¿no?».

🤔🇪🇸Dana White talks about a UFC card in Spain «It’s never been easy to do an event in Spain— Actually it is kind of easy to get into Spain isn’t it, but we’ve had a tough time» pic.twitter.com/6OWi7ri2fe — Dovy🔌 (@DovySimuMMA) August 2, 2026

UFC en España, más cerca que nunca

El máximo responsable de la compañía más grande del mundo de las MMA vuelve a mencionar la intención de realizar un evento en España. Los próximos meses se hacen claves para dar forma al proyecto donde se buscará que este sea encabezado por Ilia Topuria.

En la posible cartelera se buscará sumar todo el talento nacional posible de la mano de WOW FC, la promotora española (de Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo) que ya ha lanzado a la UFC a Hecher Sosa y Fabia Sintes, este último con pelea programada para el 5 de septiembre en París.

La firma de Fabia Sintes puede darnos pistas de un claro interés de la UFC por hacer un evento en España. El campeón de WOW FC en el peso mosca no ha necesitado pasar por el examen de las DWCS como hizo Hecher Sosa, y la pelea que ha firmado no se trata de un corto aviso. Es decir, no ha pasado por ninguna de las dos vías por las que la mayoría de peleadores ingresan en la UFC, con el fin de firmar contratos a peleadores españoles de cara a un posible evento en España.

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Este sábado 1 de agosto, la UFC aterrizó por primera vez en otro país europeo, Serbia. Cargada de talento local, la cartelera y afición serbia cumplieron con creces las expectativas de la compañía, que llenó por completo el estadio. Serbia se une a París y Londres, que ya son habituales, como eventos que este año se han realizado o se van a realizar en el viejo continente.

Sin embargo, hay un país europeo que ha vuelto a salir en una rueda de prensa con Dana White como protagonista: España. Al jefe de la compañía le preguntaron antes de la velada de Serbia sobre los próximos países europeos donde podría viajar a la UFC y habló directamente de España: «Siempre ha sido el plan venir más a Europa. Intentamos viajar lo máximo que podemos. No hemos estado en España todavía, y queremos venir a España».