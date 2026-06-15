Quién es Ilia Topuria: de dónde es, su edad, su pareja y por qué le llaman ‘El Matador’

Ilia Topuria ha sido el primer peleador en portar una bandera española y ser campeón de la UFC. De familia georgiana, el menor de los Topuria nació en Alemania el 21 de enero de 1997 y a los siete años regresó a Georgia, país que en ese momento atravesaba una gran inestabilidad.

Se mudó a Alicante cuando tenía 15 años, donde desarrolló su adolescencia y su carrera como peleador junto a su hermano. El hispanogeorgiano logró ser campeón a sus 27 años, doblecampeón a los 28 y peleó en el evento de la Casa Blanca, donde perdió su invicto a los 29.

¿Dónde vive?

Los comienzos de Ilia en la lucha fueron en Georgia, donde tuvo el primer contacto con las artes marciales junto con su hermano mayor Aleksander. La lucha grecorromana fue la elegida por los hermanos. Disciplina muy arraigada a la cultura georgiana, que le sirvió como base para las artes marciales mixtas (MMA).

Al llegar a España en 2012, los hermanos se pusieron en manos del Climent Club (Alicante), concretamente en la de los hermanos Climent. Allí desarrollaron su carrera hasta 2024, cuando, tras ser campeones de la UFC, decidieron mudarse a Madrid por comodidad.

En julio de 2024, decidió mudarse a Las Lomas (Madrid), donde viviría en una mansión preparada para sus entrenamientos y recuperación.

En abril de 2026, Ilia, tras la separación mediática con su exmujer, se mudó de forma definitiva a Miami. Este cambio de aires tendría varios motivos, como la cercanía con la hija que comparte con su ex pareja, compromisos comerciales y la posibilidad de dar un paso más en su carrera deportiva a nivel de rendimiento.

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Historia del deporte español

A pesar de haber nacido en Alemania y de ser de origen georgiano, Ilia Topuria ha sabido conquistar el corazón de los españoles. Su filosofía y forma de enfrentar los desafíos, apoyada por sus grandes resultados en las MMA, han hecho que se convierta en un referente del deporte español.

Su principal hito ha sido levantar la bandera española, coronándose campeón del peso pluma de la UFC en 2024. En junio de 2025 duplica la hazaña, convirtiéndose en el campeón del ligero. El matador siempre ha declarado un profundo afecto a España, sintiéndose un español más. Su mentalidad y confianza han hecho que se convierta en un ídolo de masas, con una seguridad inquebrantable y un discurso de ganador.

Sus favores a España han sido otro reclamo para los fans españoles. Ha conseguido que un deporte de nicho se popularizase en el país, y que una compañía tan importante como la UFC nos tenga en el mapa.

Ilia decidió en agosto de 2024 apostar por el futuro del país en las MMA y dar visibilidad a los peleadores, entrenando en WOW FC. La promotora se ha convertido en una de las más importantes de Europa y ha conseguido ser un puente entre peleadores españoles y la UFC.

España se ha encargado de devolver los favores con múltiples reconocimientos como: Marca Leyenda, Premio AS del deporte y ser homenajeado en actos del CSD Y AEPD. En 2024, el gobierno le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, un honor reservado a personas con méritos excepcionales.

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¿Por qué El Matador?

El apodo que porta Ilia Topuria como sello de identidad como peleador tiene un significado que proviene de su etapa en Alicante, en sus comienzos. El sobrenombre surgió en el Clument Club, donde Ilia era conocido por finalizar y noquear rápido a sus compañeros de entrenamiento. Se decía coloquialmente: «Que pase el siguiente para el matador».

Pero lo que marcó este apodo fue su frialdad, precisión y rapidez que le han caracterizado a la hora de ganar sus peleas.