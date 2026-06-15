Intrahistoria de la parada médica en la Casa Blanca: del «no veo nada» de Topuria al «hay que parar» de su hermano

Hay decisiones que quedan en la memoria colectiva. La que tomó Aleksandre Topuria en la Casa Blanca es una de ellas. El hermano de Ilia, tras examinar su ojo derecho, le dijo al médico que hasta aquí, que la pelea debía finalizar. El sanitario se acercó al árbitro y detuvo la pelea. Aleksandre salvaguardó la integridad de su hermano cuando tomó una decisión que estuvo cerca de prevalecer un asalto antes.

«Hay que llamar al doctor porque no ve nada», decía Aleksandre, hermano de Ilia que le hace la esquina tras el tercer asalto. «¿Puedes ver?», le preguntaba Javi Climent, su entrenador de boxeo. «No veo casi nada», respondió Topuria, pero quería continuar. Fue revisado por el médico, que recomendó detener el combate ante la sangre observada, pero Topuria quiso seguir.

La estirpe del campeón. Ilia se rehízo como pudo. Sufría lo indecible, pero seguía en pie y, mientras uno no caiga, hay pelea. Estaba dañado, pero tenía energía para lanzar golpes. Era un combate de desgaste. Y prevaleció Gaethje después de que el hermano de Topuria decidiera detener la pelea tras el cuarto asalto. Se lo dijo al médico y ahí acabó la imbatibilidad.

La parada médica fue en el cuarto asalto, pero el nacimiento de la desembocadura fue en el primero, cuando Gaethje conectó un upper con el ojo de Ilia. El propio Topuria fue consciente de la magnitud de inmediato, pues su guardia pasó a cubrir más el rostro y se tocaba el ojo para ver la cantidad de sangre. Su esquina le animaba. «No te preocupes del ojo», le decían cuando finalizó el primer asalto. El paso de los asaltos fue reduciendo su visibilidad considerablemente.