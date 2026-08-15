Dos mujeres han muerto y dos menores han resultado heridos como consecuencia de una riada en Manzaneda de Valdueza, en el municipio de Ponferrada (León).

La tromba de agua ha provocado un desprendimiento en el monte y el agua y el barro se han encauzado por la calle de la Iglesia, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

En una bodega se encontraban seis personas, entre ellas las dos mujeres que han fallecido y los dos menores que están siendo atendidos con heridas leves.

Además, en Bouzas otra tromba de agua ha provocado el arrastre de varios vehículos.

Los hechos se han producido sobre las 19:38 horas, cuando la Sala de Operaciones del 112 ha recibido varias llamadas alertando de la riada en Manzanedo de Valdueza.

El aviso se ha trasladado a los Bomberos de Ponferrada, la Policía Local de Ponferrada, el Centro Coordinador de Emergencias y el GRIPDE. La Policía Nacional sigue en la zona.

Alerta por tormentas en Castilla y León

La riada se ha producido en una jornada en la que la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León mantiene declarada la alerta por lluvias y tormentas. A partir del domingo se espera una disminución de la inestabilidad, aunque no se descartan chubascos y tormentas.