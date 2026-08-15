El feminismo de Redondo: «Alza la voz» por las afganas mientras niñas son violadas por los invasores de Ceuta

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha utilizado este sábado sus redes sociales para recordar los cinco años transcurridos desde la toma de Kabul por parte de los talibán.

«El apartheid de género no puede normalizarse. Alzamos la voz por las mujeres en Afganistán a quienes los talibanes han condenado a morir en vida. Es una vulneración radical e insoportable de todos los derechos y libertades de las mujeres y niñas», ha subrayado a través de su perfil de X.

No ha visitado Ceuta

La ministra, sin embargo, no ha visitado aún Ceuta, donde se suceden las agresiones sexuales a mujeres y niñas por parte de los inmigrantes que accedieron a la ciudad autónoma en la entrada masiva del pasado 30 de julio.

Los sindicatos policiales denuncian al menos 15 violaciones desde entonces. Igualmente, como ha publicado OKDIARIO, las marroquíes permanecen al lado de los furgones de la Policía por miedo a ser violadas, e incluso se esconden debajo de los vehículos. Este jueves, la Guardia Civil detuvo a un inmigrante ilegal mientras violaba a una joven en la Avenida de Lisboa, una de las principales vías de la ciudad.

Los propios vecinos de Ceuta vienen denunciando la situación de inseguridad tras la invasión y, especialmente, la preocupación por estos sucesos, cada vez más frecuentes.

Pese a ello, la ministra negaba este viernes, en su visita a un «punto violeta» habilitado por el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga (Valladolid) durante las fiestas patronales, que las niñas inmigrantes de la entrada masiva estuviesen «deambulando» por la ciudad y aseguró que «tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días.

«Esas menores están atendidas y en todo momento están seguras», enfatizó Redondo. La ministra insistió en que «hay una especial preocupación para que esas niñas estén protegidas y por supuesto se está cumpliendo la ley».

«Desde luego el Estado está con ellas, vamos a protegerlas y vamos a intentar por todos los medios con los que contamos que esta situación se normalice en la mayor brevedad posible», afirmó.

Esa «normalidad» está aún lejos de llegar a Ceuta, como atestiguan los diversos testimonios recogidos desde la invasión. Hasta 11.000 inmigrantes irregulares permanecen aún en la ciudad autónoma, según los cálculos del propio gobierno ceutí, generando una profunda sensación de inseguridad.

«Es escalofriante lo que está sucediendo a diario en las calles de Ceuta, cada día hay una violación», declara a este diario Laura García, portavoz del sindicato Jupol, denunciando este «absoluto escándalo». Y señala el caso de este grupo de niñas que se encuentran refugiadas junto a los policías, con quienes ha tenido ocasión de conversar. Afirman que «si se separan de los agentes son violadas y agredidas sexualmente».

El campamento donde se encuentra esta treintena de niñas y jóvenes está a plena intemperie junto a otros asentamientos ilegales de individuos de la invasión, lo que contrasta con el relato de la ministra.

En su día, Irene Montero, entonces ministra de Igualdad, también tuvo una referencia para las mujeres afganas. Aunque entonces fue para equiparar su «opresión» a la de las españolas. «A diferentes niveles, todas las culturas y religiones tienen formas de oprimir a las mujeres y disciplinar sus cuerpos. Pasa en Afganistán, pero también en España, con unas tasas todavía intolerables de asesinatos machistas», afirmó.