La reflexión de Don Quijote sobre la generosidad y cómo tratar a los demás: «La ingratitud es hija de la soberbia»

Don Quijote de la Mancha es una de las obras más importantes de la literatura española y su trascendencia ha traspasado fronteras hasta convertirse en uno de los escritos más importantes de la literatura universal. Escrita en 1605 por Miguel de Cervantes bajo el nombre de ‘El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha’, el éxito de su primera entrega obligó al escritor español a publicar en 1615 la ‘Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha’. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última cita viral y las mejores frases que se pueden leer en esta obra de arte.

El 16 de enero de 1605 fue publicado uno de los libros más importantes de la historia de España y que marcó un antes y un después en nuestra literatura. En su día fue considerada como una de las primeras novelas modernas y también obtuvo una buena crítica por desmitificar y dar un trato burlesco a la tradición caballeresca. Por ello, incluso en el año 2002 estuvo en el primer puesto de las mejores novelas de la historia en una votación llevada a cabo por escritores de 54 nacionalidades diferentes que realizó el Club Noruego del Libro y Bokklubben World Library.

Miguel de Cervantes también deja en Don Quijote de La Mancha un sinfín de frases que han sido una enseñanza de vida para las generaciones que han crecido leyendo uno de los mejores libros de la historia de nuestro país. «La ingratitud es hija de la soberbia» es la última reflexión viral que se puede leer a lo largo de las páginas de esta novela que perdurará hasta el fin de los tiempos.

Las mejores frases de don Quijote

Las mejores frases o citas que se pueden extraer de Don Quijote de la Mancha, que recoge el museo oficial del Quijote, son las siguientes: