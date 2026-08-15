La reflexión de Don Quijote sobre la generosidad y cómo tratar a los demás: «La ingratitud es hija de la soberbia»
Las frase viral y las mejores citas que se pueden leer en Don Quijote de la Mancha
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Don Quijote de la Mancha es una de las obras más importantes de la literatura española y su trascendencia ha traspasado fronteras hasta convertirse en uno de los escritos más importantes de la literatura universal. Escrita en 1605 por Miguel de Cervantes bajo el nombre de ‘El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha’, el éxito de su primera entrega obligó al escritor español a publicar en 1615 la ‘Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha’. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última cita viral y las mejores frases que se pueden leer en esta obra de arte.
El 16 de enero de 1605 fue publicado uno de los libros más importantes de la historia de España y que marcó un antes y un después en nuestra literatura. En su día fue considerada como una de las primeras novelas modernas y también obtuvo una buena crítica por desmitificar y dar un trato burlesco a la tradición caballeresca. Por ello, incluso en el año 2002 estuvo en el primer puesto de las mejores novelas de la historia en una votación llevada a cabo por escritores de 54 nacionalidades diferentes que realizó el Club Noruego del Libro y Bokklubben World Library.
Miguel de Cervantes también deja en Don Quijote de La Mancha un sinfín de frases que han sido una enseñanza de vida para las generaciones que han crecido leyendo uno de los mejores libros de la historia de nuestro país. «La ingratitud es hija de la soberbia» es la última reflexión viral que se puede leer a lo largo de las páginas de esta novela que perdurará hasta el fin de los tiempos.
Las mejores frases de don Quijote
Las mejores frases o citas que se pueden extraer de Don Quijote de la Mancha, que recoge el museo oficial del Quijote, son las siguientes:
- «Para todo hay remedio, si no es para la muerte».
- «Don Quijote soy, y mi profesión la de andante caballería. Son mis leyes: el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. ¿Es eso, de tonto y mentecato?».
- «¡Oh, memoria, enemiga mortal de mi descanso!»
- «¿No sabes tú que no es valentía la temeridad?».
- «A él (Sancho) le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él».
- «A quien se humilla, Dios le ensalza».
- «Amor y deseo son dos cosas diferentes; que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama».
- «La buena y verdadera amistad no puede ni debe ser sospechosa de nada».
- «La guerra, así como es madrastra de los cobardes, es la madre de los valientes».
- «La pluma es la lengua de la mente».
- «La pluma es lengua del alma; cuales fueren los conceptos que en ella se engendraron, tales serán sus escritos».
- «Las armas tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida».
- «Más vale una palabra a tiempo que cien a destiempo».
- «No desees y serás el hombre más rico del mundo».
- «Pudor es un encanto que duplica los encantos de la hermosura».
- «Si el gobernador sale rico de su gobierno, dicen de él que ha sido un ladrón; y si sale pobre, que ha sido para poco».
- «Una confidencia, por lo general, tiene tanto de confianza como de indiscreción».
- «La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu».
- «La alabanza propia envilece».
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