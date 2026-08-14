Los expertos en climatización coinciden: para que el ventilador enfríe más sin encender el aire acondicionado debes crear ventilación cruzada en tu casa

Varios expertos en climatización han desvelado un truco para que el ventilador enfríe más en una casa: crear una ventilación cruzada. Esta práctica consiste en abrir varias estancias de la casa para crear una corriente de aire que permita reducir unos grados la temperatura de una habitación. Consulta lo que dicen los especialistas en la materia sobre los mejores trucos para poder soportar el calor del verano sin la necesidad de encender el aire acondicionado.

España está viviendo un verano que sigue al ritmo de las olas de calor y en este mes de agosto las temperaturas siguen rondando los 40 ºC en la mayoría de comunidades de nuestro territorio. La historia dice que durante las últimas semanas de este mes los termómetros suelen tirar hacia la baja, pero visto lo visto en los últimos meses, habrá que ver si se cumple esta premisa. De momento, los aparatos de aire acondicionado en nuestro país siguen a todo trapo con una mente puesta en que el consumo de más no se traduzca en ceros de menos en la cuenta corriente.

Por ello, la Organización de Consumidores viene desde el principio del verano haciendo una serie de recomendaciones para que el consumo sea lo más eficiente posible. Por ejemplo, la temperatura óptima a la que tiene que estar una habitación es entre los 24 y 26 grados. Estos son los dígitos que tienen que figurar en el termostato del aparato. Después, también hay que seguir hábitos como crear una especie de búnker en la habitación para que no entre el sol en las horas más calientes del día o ventilar durante la primera hora de la mañana y la última de la noche.

El truco para que el ventilador enfríe más

El método de crear corrientes de aire es lo que algunos expertos en climatización recomiendan para que el ventilador enfríe más durante el verano. Es lo que se denomina como una ventilación cruzada y que tiene un funcionamiento muy sencillo: abrir de par en par las ventanas de dos puntos lejanos de la casa. Esto creará una corriente de aire que provocará que al menos se puedan reducir unos grados la temperatura de la casa. Esto también te hará depender menos del aire acondicionado.

Para que este truco funcione de la mejor forma posible, será imprescindible colocar el ventilador cerca de una ventana o puerta para que la corriente de aire coja una mayor velocidad. Esto también hará que se expulse el aire caliente hacia el exterior y el más frío pueda entrar dentro de tu habitación. Esto también dependerá de la temperatura que haya en la calle, por lo que si hay menos grados fuera, el ventilador tendrá que orientarse de cara al interior. Si es al revés, al contrario.

Para generar un mayor efecto corriente, también es recomendable habilitar otro ventilador en casa. De esta manera, uno podrá trabajar en introducir aire fresco en la casa y otro en la extracción de aire caliente, por lo que el resultado tendrá notables efectos positivos. Los expertos también dejan claro que este truco solo funcionará en los momentos del día en los que la temperatura de fuera es más baja que la de dentro del hogar, que suele ser por las mañanas o noches. Siguiendo estos pasos, te asegurarás al menos crear un efecto de aire acondicionado y ahorrar en energía durante un buen número de horas a lo largo del día.