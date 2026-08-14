La AEMET manda un aviso urgente a España por un cambio drástico en el tiempo a partir de hoy: lluvias y descenso de las temperaturas

Llega un cambio drástico en el tiempo a partir de hoy, la AEMET lanza un aviso urgente ante la llegada de lluvias y de un importante descenso de las temperaturas. El tiempo que llega a partir de este día puede cambiar por completo las perspectivas del fin de semana. España se prepara para vivir unos días en los que parece que nos vamos a despedir de un aumento de las temperaturas que pueden ser claves.

Llega un importante descenso de las temperaturas que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia en estos días de verano en los que parecerá que se nos escape por momentos. En especial, si descubrimos que lo que está por llegar es un marcado cambio de tendencia que no podemos ver, sino con la ayuda de una serie de detalles que serán los que nos marcarán muy de cerca. Es momento de conocer este cambio drástico que, sin duda alguna, nadie hubiera pensado que estaría en este mapa del tiempo. La situación se complica por momentos y puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

Manda un aviso la AEMET ante el cambio drástico en el tiempo que llega a España

Mientras media España está pendiente de las altas temperaturas, la otra, mira al cielo y espera lo inesperado. Sobre todo, si tenemos en cuenta que tocará empezar a ver llegar un marcado cambio que quizás nadie hubiera imaginado para estas fechas señaladas. Llegan lluvias y un marcado descenso de las temperaturas, un cambio de tendencia que puede acabar siendo una auténtica pesadilla para aquellos que esperan realizar actividades al aire libre. Lo que nos estará esperando será un marcado cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos tener en mente.

Este tiempo que hasta el momento pensábamos que tardaría en llegar es ya una realidad, en estas fechas en las que tocará saber qué es lo que nos estará esperando. Los expertos del tiempo no dudan en darnos algunos detalles destacados de lo que puede pasar en breve.

Estaremos muy pendientes de determinados cambios que veremos llegar en un cielo que nos guardará más de una sorpresa inesperada. Es hora de saber en todo momento, qué puede pasar con unas cifras que podrían convertirse en un auténtico reto en estas próximas jornadas.

Lluvias y descenso de las temperaturas

Un importante descenso de las temperaturas está en camino, nos esperan lluvias que marcarán el inicio de este fin de semana de una manera que nadie hubiera esperado. La situación se complica por momentos y puede acabar siendo una auténtica pesadilla en todos los sentidos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «El paso de una vaguada atlántica, en transición hacia una dana al oeste, dejará un ambiente más inestable, con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones en el extremo norte, que pueden ser localmente persistentes. A partir de las horas centrales del día, irán apareciendo nubes de evolución por gran parte de la Península y Baleares, excepto el suroeste, que dejarán precipitaciones y tormentas en buena parte del interior, especialmente en zonas de montaña y del este. Se espera que sean fuertes, con rachas muy fuertes y con granizo, e incluso muy fuertes de forma puntual. Poco nuboso o con nubes altas y sin precipitaciones en el extremo sudoeste. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar alguna precipitación débil, y poco nuboso o despejado en el resto. Posibles bancos de niebla en el extremo norte y en los litorales de Alborán. Calima débil en Canarias. Temperaturas en descenso generalizado en la Península y las islas, que será más acusado para las máximas en el interior del tercio norte, pudiendo ser notable. Ascensos locales en las Rías Baixas de Galicia. Solo se superarán los 35 grados en el sudoeste, Baleares y de forma puntual en las Rías Baixas y en los litorales mediterráneos. Descenso menos acusado para las mínimas, por lo que seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sur, nordeste, incluso Cantábrico».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas en buena parte del interior peninsular y Baleares, especialmente en zonas de montaña y del este donde se esperan fuertes, con rachas muy fuertes y con granizo, e incluso muy fuertes de forma puntual. Temperaturas elevadas en Baleares y el nordeste. Viento moderado del norte en la mitad norte peninsular, que puede ser fuerte en el litoral oeste gallego. Soplará del sur y suroeste, de flojo a moderado, en la mitad sur; mientras que en la vertiente mediterránea y Baleares se espera un viento del este y sureste moderado. En Canarias, alisio moderado con probables rachas fuertes en zonas expuestas».