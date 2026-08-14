Mientras media España va a tener 40ºC en la otra llega el diluvio del año: la AEMET avisa de lluvias de hasta 20 mm en una hora

La AEMET avisa de lluvias de hasta 20 mm en una hora, mientras media España va a tener hasta 40ºC. El país se divide en 2 y lo que parecía imposible, se convierte en una realidad, lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con unas cifras que son especialmente preocupantes.

Por un lado, tenemos la barrera de los 40ºC que este año se ha superado en numerosas ocasiones. En especial cuando hemos tenido hasta 4 olas de calor y se han batido todos los récords en un verano en el que quizás deberemos empezar a prepararnos para unos cambios de tendencia que van a llegar desde el norte. Lo que puede pasar en breve es una situación que pone los pelos de punta y sin duda alguna, tendremos que empezar a ver llegar de una manera diferente. El tiempo se convierte en una auténtica pesadilla con estos focos abiertos que dividen el país por completo.

Los avisos de la AEMET ponen los pelos de punta

La realidad es que el tiempo cambia por momentos y puede acabar de convertirse en la antesala de algo más. Lo que nos estará esperando en estas jornadas es una situación poco común que será la que nos golpeará de lleno, estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden afectarnos en gran medida.

El tiempo parece que acabará siendo lo que nos dará este primer paso importante en unas fechas en las que quizás deberemos estar listos para lo peor. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que la AEMET no duda en lanzar importantes alertas.

Emprendemos el inicio de la segunda quincena de agosto, el momento en el que debemos dejar atrás lo peor de una temporada en la que parecerá que el tiempo se para. Se para para darnos algunos detalles de lo que será un final del verano e inicio del otoño que seguirá con esta tendencia y anomalía que tenemos por delante.

Estos nuevos avisos, dividen el país por completo. Nos hacen enfrentarnos a una situación poco común que acabará siendo lo que nos afectará de lleno.

Media España va a tener 40ºC en la otra llega el diluvio del año

El diluvio del año ha llegado y lo ha hecho de tal forma que deberemos prepararnos para lo peor, de los 40ºC hasta unas cifras que pueden convertirse en una pesadilla. Son hasta 20 mm en una hora lo que nos puede pasar en breve, en un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se espera un aumento de la inestabilidad con el acercamiento de una vaguada que en los días siguientes podría transicionar hacia una dana. No obstante, por la mañana los cielos permanecerán poco nubosos en general, excepto en el norte de Galicia, Asturias y Cantabria, que junto con el litoral de Alborán tendrán nubes bajas y con precipitaciones débiles en el Cantábrico. Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en el interior peninsular, dejando chubascos y tormentas en zonas montañosas del norte y en el tercio oriental peninsular. Estas tormentas pueden ser puntualmente fuertes, con rachas muy fuertes y granizo en las sierras del sureste, sistemas Cantábrico e Ibérico y zonas aledañas. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso o despejado en el resto. Posibles bancos de niebla en el extremo norte y en los litorales de Alborán. Calima ligera en Canarias. Temperaturas máximas en descenso en la Península, salvo en el arco mediterráneo, donde no se esperan cambios. El descenso será notable en el Cantábrico oriental y en descenso ligero en los archipiélagos. Se mantendrán por encima de 35 grados en la mayoría de la Península e islas. Podrán rebasar los 40 en el Guadalquivir y en el Ebro y puntualmente en los otros valles atlánticos del sudoeste y en el Genil y el Segura. Pocos cambios para las mínimas. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sur, nordeste, incluso meseta norte y Cantábrico y en las islas, por encima de 25 en el Mediterráneo y sur de Gran Canaria».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, ir con granizo y con rachas de viento muy fuertes en las sierras del sureste, sistemas Cantábrico e Ibérico y zonas aledañas. Temperaturas significativamente elevadas en prácticamente toda la Península y Baleares, excepto los litorales. Soplará alisio moderado en Canarias con rachas fuertes en zonas expuestas. Levante moderado en el Estrecho y Alborán, del norte en los litorales de Galicia y Cantábrico, y del nordeste en los litorales del sudeste. Viento flojo en el resto, predominando la componente este en Baleares y vertiente mediterránea y de dirección variable en el interior».