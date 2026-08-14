Tolón (Educación) reparte 1,3 millones en publicidad a medios digitales y castiga a OKDIARIO con sólo 5.880 €

El Ministerio de Educación y Deportes, que dirige la socialista Milagros Tolón, se ha sumado al castigo del Gobierno a OKDIARIO y de los 1,29 millones de euros que ha repartido en publicidad institucional a medios digitales en los últimos cinco años ha otorgado 5.880 euros a este diario, pese a estar entre los periódicos digitales con más audiencia de España.

Como ha venido publicando este diario, los ministerios de Teresa Ribera y Sara Aagesen (Transición Ecológica), Elma Sáiz (Seguridad Social), o Pablo Bustinduy (Cultura), entre otros, también han castigado a OKDIARIO con menos publicidad institucional de la que le corresponde por su posición en el ranking de audiencias. Da igual el signo político del ministro, PSOE o Sumar, el castigo se ha hecho efectivo.

Este diario ya publicó que en 2025 el Gobierno en su conjunto ignoró a OKDIARIO en el reparto de publicidad institucional a medios digitales: cero euros, frente a casi el medio millón que asignó a El País o los 1,1 millones que otorgó a El Periódico de Cataluña.

El castigo a OKDIARIO se ha podido ver ya que el Gobierno publicó por primera vez el reparto de la publicidad institucional campaña a campaña y medio por medio durante 2025.

Sin embargo, una consulta al Portal de Transparencia sobre el reparto de la publicidad institucional de los últimos cinco años muestra que el castigo a este diario es continuado y por parte de todo el Gobierno.

Es el caso del Ministerio de Educación y Deportes de Milagros Tolón. Según explica en su contestación a la cuestión preguntada por este medio, en 2021 no hizo ninguna campaña institucional y en 2022 sólo una. Con el título La nueva formación profesional, fue una campaña plurianual que la parte de 2022 fue de 72.600 euros que se destinó sólo a creatividad, por lo que ningún medio recibió nada.

Esta campaña sí compró espacios publicitarios en medios en 2023. Para los digitales destinó 149.386 euros, y de ellos, OKDIARIO recibió 5.880 euros. Esta campaña tuvo un gasto en total -prensa escrita, televisión, radio…- de 849.570 euros.

Ese año hizo una segunda campaña, La formación para la generación global, que destinó otros 146.877 euros a medios digitales y que no adjudicó ni un euro a OKDIARIO.

El Consejo Superior de Deportes -dependiente del ministerio de Tolón- hizo en 2023 otras dos campañas. A la primera, Actividad Física y deporte beneficiosos para la salud, dedicó 1,8 millones de euros en total y 337.766 euros para medios digitales en particular. El Grupo Prisa se llevó 38.162 euros y, además, la Cadena SER otros 6.417 euros para sus podcast.

También recibió fondos el Grupo Prisa de esta campaña de la parte de prensa escrita. En concreto otros 75.000 euros para El País, Suplementos El País, Cinco Días y As. Hasta el Diari de Tarragona recibió fondos de esta campaña mientras OKDIAIRO no recibió nada.

La segunda campaña de 2023 del Consejo Superior de Deportes fue Iguales en el deporte, sobre la necesaria visibilidad de la mujer, del colectivo LGTBI y del colectivo con discapacidad en el deporte. Destinó en total 2,5 millones y para medios digitales, 445.147 euros. De nuevo, no hubo ni un euro para este diario pese a estar en el top ten de audiencias.

De acuerdo a los datos facilitados por el ministerio de Tolón, en 2024 no hizo ninguna campaña de publicidad, mientras que en 2025 contrató dos. A la primera, El nuevo modelo de formación profesional y sus posibilidades, destinó casi un millón de euros en total y 216.479 euros para medios digitales.

A la segunda, Difusión de becas y ayudas de estudio, dedicó 821.034 euros en total y 144.992 euros para los diarios digitales.

Como muestra la imagen, de esta segunda campaña de 2025 hubo fondos de Educación para eldiario.es, publico.es, elplural.com, e infolibre.es, todos diarios que apoyan al Gobierno.