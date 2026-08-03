Urtasun (Cultura) reparte 10,3 millones a medios digitales en publicidad y deja a OKDIARIO sin un euro

El Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun, de la coalición de izquierdas Sumar, ha repartido en los últimos cinco años 10,36 millones de euros en publicidad institucional entre los medios digitales y ha castigado a OKDIARIO con cero euros pese a estar entre los diarios más leídos del país -según el último informe publicado, OKDIARIO ocupa el quinto lugar-. Cultura está todos los años entre los ministerios que más campañas de publicidad realizan y de los que más gastan, dejando a este diario fuera del reparto de la publicidad institucional.

El Gobierno ha publicado hace unas semanas por primera vez el reparto de la publicidad institucional a cada medio de comunicación en 2025. En ese año, como publicó ya este diario, el conjunto de los ministerios del Gobierno concedieron a OKDIARIO cero euros.

Pero el castigo no se limita solo a 2025. Según los datos obtenidos por este diario a través del Portal de Transparencia, el departamento de Urtasun tampoco dio un euro de publicidad institucional a este diario durante 2021, 2022, 2023 y 2024, además del citado 2025.

En 2021, año posterior a la pandemia y con una gran crisis económica, el departamento de Urtasun sólo gastó 58.301 euros en publicidad institucional, de los que 38.000 euros fueron para medios digitales.

Cultura hizo una difusión en redes sociales del programa Cultura y Ciudadanía, sólo para redes sociales, una campaña para la sensibilización contra la vulneración de derechos de propiedad intelectual en internet, que repartió entre Instagram, YouTube y Spotify, y otra sobre Ciudadanos, igualdad, derechos y valores, con los mismos agraciados.

Además, hizo una que repite cada año, Es cine Español, que repartió entre medios digitales especializados en cine. Aunque algo le cayó a Público.es, el diario de Jaume Roures.

2022

En 2022, Cultura gastó 8 millones de euros en publicidad institucional, de los que 2,7 millones fueron para medios digitales. Hizo en total 12 campañas ese año, entre ellas la del Bono Joven, Es Cine Español, o de Renacimiento Cultural.

Entre los medios que sí recibieron fondos de esas campañas se encuentra eldiario.es y otros regionales con menos audiencia y lectores que este diario, que no recibió ni un euro de ninguna de esas 12 campañas.

2023

Al año siguiente, Urtasun dedicó 12,1 millones de euros para difundir sus mensajes y sus políticas entre los medios de comunicación, 2,41 millones para diarios digitales.

Fueron 17 campañas en total, como la anual de Es Cine Español. En esta campaña hubo fondos para infolibre.es, otro diario de izquierdas liderado por Jesús Maraña y que los medidores de audiencia sitúan por debajo de OKDIARIO.

Para la campaña Renacimiento cultural 2023, Cultura no se olvidó del Huffington Post, diario del Grupo Prisa que también está por debajo de OKDIARIO en número de lectores.

2024

En 2024, Cultura repartió otros 7,5 millones de euros entre los medios de comunicación en publicidad institucional, de los que 2,14 millones fueron para diarios digitales. En total hizo 10 campañas este año.

Para la campaña del Bono Joven 2024, Cultura sí concedió fondos a diarios menos leídos que OKDIARIO, como es el caso de infolibre.es -2.105 euros-, eldiario.es -6.770 euros- e incluso el independentista ara.cat, al que dio 12.731 euros.

En otra campaña sobre Derechos Culturales, de nuevo Cultura premió a diarios digitales de izquierdas con menos audiencia que OKDIARIO mientras castigaba a este diario. Recibieron fondos elplural.com, infolibre.es, público.es, eldiario.es y ara.cat.

Como ya es sabido, en 2025 el departamento de Cultura gastó 8 millones y 3,08 millones para medios digitales, sin que se concediera un euro para este diario -no dio nada todo el Gobierno-.