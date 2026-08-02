Las Cabañuelas de Jorge Rey dan la razón a la AEMET por lo que llega en agosto: «No descarto otra ola de calor»

La razón a la AEMET y Jorge Rey coinciden en este mes de agosto, no se descarta otra ola de calor, por lo que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Este julio nos ha dejado unas señales que hasta el momento no habíamos visto en ningún otro año. Lo que nos estará esperando es un destacado cambio de tendencia que hasta la fecha nadie hubiera visto llegar.

Las cabañuelas se han adelantado a todos en uno de los veranos más intensos de los últimos tiempos. En especial, en estos días en los que realmente podremos empezar a tener en mente, un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podría ser de unas características tan intensas. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede convertirse en unos días en los que realmente cada parte que tenemos por delante puede ser esencial. Es momento de conocer lo que llega en agosto, no podemos descartar la peor de las pesadillas posibles, una ola de calor que puede causar estragos.

No podemos descartar otra ola de calor

La que sería la que suma cinco, cinco grandes olas de calor que nos han alejado de lo que desearíamos, un verano con un calor moderado. El problema de estas olas es el momento que tenemos por delante y que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Este calor extremo que hasta el momento desconocíamos, puede acabar siendo la antesala de algo más. Es hora de conocer lo que nos puede estar esperando en unos días en los que quizás tendremos que empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Unas temperaturas que pueden seguir subiendo y que, sin duda alguna, acabarán marcando uno de los meses que tradicionalmente nos ayuda a ver llegar un cambio significativo. Una novedad que puede convertirse en la antesala de algo más, con un tiempo que sin duda alguna nos empieza a preocupar.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un giro radical que hasta el momento no sabíamos. Unas temperaturas y un tiempo que en agosto nos guarda otra sorpresa.

Jorge Rey da la razón a la AEMET con sus cabañuelas

Las cabañuelas de Jorge Rey vuelven a dar la razón a la AEMET, a medida que se acerca un nuevo cambio de tiempo en agosto. Lo que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, este tiempo que nos estará esperando puede convertirse en algo para lo que quizás no estamos preparados.

No sólo este vídeo de Jorge Rey nos sitúa en un punto de no retorno, sino que tocará empezar a ver llegar un destacado cambio de tendencia.

Tal y como explica la AEMET en esta previsión del tiempo: «Durante este día el tiempo vendrá marcado por la llegada de un frente al noroeste peninsular que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte de la Península e intervalos nubosos en la sur, si bien con una tendencia general a quedar poco nuboso de oeste a este. Dejará precipitaciones en el oeste de Galicia que por la tarde tenderán a extenderse a otras zonas del noroeste en forma de chubascos. Asimismo, por la tarde también se esperan chubascos y tormentas en el cuadrante nordeste peninsular con probabilidad de ser fuertes e ir con granizo en el entorno pirenaico, sin descartarlo en otros puntos de Cataluña y Aragón. Poco nuboso o despejado en los archipiélagos, con nubosidad alta en aumento en Baleares. Probables bancos de niebla matinales dispersos en puntos del norte y este peninsular y Baleares. Calima en altura en Canarias y en menor medida en Alborán. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península, manteniéndose con pocos cambios en los archipiélagos. Pese a ello, se prevé superar los 35 grados en regiones de los tercios este y sur peninsular así como en puntos de Baleares y especialmente en Canarias, donde podrá llegarse localmente a 40. Mínimas en ascenso en el centro norte peninsular, con un predominio de los descensos en Andalucía y en general con pocos cambios en el resto. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, quedando por encima de 25 en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias, donde incluso localmente podrían no bajar de 30 grados».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas fuertes acompañadas de granizo en el entorno pirenaico que también podrían afectar a otras zonas de Cataluña y Aragón. Temperaturas significativamente elevadas en Canarias, así como en zonas de Baleares, Alborán y tercio este peninsular. Alisio con rachas fuertes en Canarias. Soplará el alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con poniente moderado en los litorales del sur peninsular y viento moderado del sur en los de Galicia. Viento flojo en general en el resto arreciando por la tarde, con un predominio de la componente oeste salvo en Baleares, nordeste y fachada oriental peninsular donde lo harán las componentes sur y este».