Mientras todos miran hacia los incendios, la AEMET avisa de la llegada de tormentas y giro de temperaturas en estas zonas

La AEMET avisa de la llegada de tormentas y giro de temperaturas en estas zonas, todos miran hacia los incendios. Lo que nos estará esperando en estos días es un giro radical que puede cambiarlo todo. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave para evitar un elemento que este verano está causando estragos, ante unos bosques y naturaleza que se ven totalmente afectados por unas altas temperaturas que causan estragos.

Es momento de tener en mente estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede acabar siendo el que se adaptará a unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Estas jornadas en las que tocará empezar a visualizar una serie de cambios que la AEMET nos explica y pueden acabar de darnos algunos detalles que hasta el momento no sabíamos. Es hora de aprovechar al máximo estos días que tocará saber qué es lo que nos dará de si, con algunos cambios importantes que pueden acabar de darnos un giro radical que hasta el momento no sabíamos.

Todos miran hacia los incendios

Esta temporada de incendios está causando estragos en todo el país. Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más. Con algunas novedades que, sin duda alguna, serán las que nos aportarán un plus de buenas sensaciones.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que estaríamos viendo, pero que pueden acabar convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Estaremos muy pendientes de unos incendios que pueden ser los que nos darán un toque de atención.

En estos días en los que el tiempo se convierte en uno de los grandes protagonistas. Son muchos los que tienen por delante esta situación que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. Es momento de aprovechar al máximo estos días que hasta la fecha no sabíamos.

El miedo a que este aumento de las temperaturas de días pasados acaba causando un giro radical en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Esta previsión del tiempo nos hace estar pendientes de unas temperaturas que pueden causar estragos en estas jornadas que tenemos por delante.

La AEMET avisa de la llegada de tormentas y giro de temperaturas en estas zonas

La llegada de tormentas y giro de temperaturas en estas zonas hace que todo el mundo espere un poco de tranquilidad, después de unos días en los que las altas temperaturas pueden ser una realidad. Tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que el miedo a nuevos incendios crece por momentos.

Tal y como nos explica esta previsión del tiempo de la AEMET: «Se mantendrá una situación de estabilidad con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, si bien con intervalos de nubes altas entrando por el oeste peninsular. Asimismo, a primeras horas con nubosidad baja en zonas del litoral mediterráneo, Estrecho, bajo y alto Ebro y extremo noroeste peninsular, con probables bancos de niebla matinales y con una tendencia a despejar, exceptuando en litorales de Galicia donde la nubosidad podría ser más persistente dejando brumas costeras. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en regiones del cuadrante nordeste, con chubascos y tormentas en el Pirineo oriental y entorno del bajo Ebro con probabilidad de ser localmente fuertes e ir con granizo. Cielos poco nubosos o despejados en las islas Canarias orientales y con intervalos de nubes medias y altas en las occidentales. Calima en altura en Canarias. Las temperaturas máximas descenderán en la vertiente atlántica, de forma localmente notable en Cádiz y oeste de Galicia. Aumentos en el Cantábrico, alto-medio Ebro, Canarias y en la mayor parte de regiones mediterráneas. Se prevé superar los 35 grados en amplias zonas del país, salvo en el tercio noroeste peninsular, pudiendo incluso llegar localmente a los 40 en puntos de Gran Canaria, Alborán, Ebro y sureste peninsular. Las mínimas aumentarán en Canarias e interiores de la mitad norte peninsular, con descensos en la mitad sur y pocos cambios en el resto. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en la mitad sureste peninsular y Baleares, quedando por encima de 25 en puntos del Mediterráneo y en Canarias, donde incluso localmente podrían no bajar de 30 grados».

Siguiendo con la misma explicación: «Chubascos y tormentas con probabilidad de ser localmente fuertes en el Pirineo oriental y entorno del bajo Ebro. Temperaturas significativamente elevadas en Canarias y tercio oriental peninsular, así como en zonas de Andalucía, meseta Sur, Melilla y Baleares. Rachas muy fuertes de alisio en Canarias. Soplará alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con poniente moderado en los litorales del sur peninsular. Viento flojo en general en el resto arreciando por la tarde, con un predominio de la componente oeste salvo en Baleares, nordeste y fachada oriental peninsular donde lo harán las componentes sur y este».