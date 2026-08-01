Samuel Biener, meteorólogo, sobre el eclipse del 12 de agosto: «Podría coincidir con un cambio de tiempo»

Uno de los días más importantes del año y del siglo puede estar marcado por un cambio de tiempo, la peor de nuestras pesadillas se cumplirá el 12 de agosto, con un pronóstico que Samuel Biener adelanta. Es cuestión de ponernos manos a la obra con un plan alternativo para ver el eclipse más esperado de los últimos tiempos. España se sumergirá en unas tinieblas que pueden convertirse en una pesadilla en estos días que tenemos por delante.

Será el momento de conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días en los que nunca hemos estado tan pendientes de un tiempo que puede cambiar por momentos. Sobre todo, si vemos que venimos de un tiempo que va ganando cada vez más y más seguidores. Muchos turistas se preparan para desplazarse a España para ver en primera persona el evento astronómico del año. Aunque antes, no dudan en ver qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que el anticiclón puede pasar a la historia. Un cambio de tiempo que puede poner en riesgo este fenómeno muy poco común.

Podría coincidir con un cambio de tiempo

El cambio de tiempo puede llegar en el peor de los momentos posibles, cuando media España estará pendiente de un cielo que puede convertirse en uno de los protagonistas del año. Es hora de saber qué es lo que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Tocará conocer qué es lo que nos estará esperando en unos mapas del tiempo que parece que no traen buenas noticias, sino todo lo contrario. El sol que será el que debe verse con mayor y menor intensidad con este eclipse que puede verse desde gran parte del territorio.

Tendremos que esperar lo inesperado y empezar a ver alguna previsión del tiempo que parece que nos sumergirá en la oscuridad antes de tiempo. Cualquier nube de tormenta puede deslucir o hacer desaparecer por completo este fenómeno que llevamos más de 100 años esperando.

Un eclipse que los abuelos de más edad recordarán por tradición oral, el último que se pudo ver en España data de 1905, según dicen se podían hasta ver las estrellas cuando el sol desapareció por completo. Quizás no podremos ver este 12 de agosto con tanta claridad este eclipse.

Samuel Biener, meteorólogo, sobre el eclipse del 12 de agosto

Sobre el eclipse del 12 de agosto, puede llegar en estos días en los que realmente cada gesto puede ser esencial. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que cada movimiento se nota. Estaremos a merced de este eclipse de sol que ya tiene las primeras previsiones.

Tal y como nos explica Samuel Biener desde Meteored: «Durante el atardecer del próximo 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. Además, será el que inicie la llamada triada de eclipses ibéricos, ya que el siguiente eclipse solar total visible en España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, seguido de otro anular el 26 de enero de 2028. No será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053. La franja de totalidad del eclipse de agosto cruzará el norte-noreste de la España peninsular y Baleares, pasando desde A Coruña hasta Palma, cruzando Oviedo, Valladolid, León, Bilbao, Zaragoza, Palencia, Soria, Teruel, Castellón y València. Nuestro territorio estará situado al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el sol se esté poniendo, en torno a las 20:30 h peninsular, ya muy cerca del horizonte».

Siguiendo con la misma previsión: «Por supuesto, no olvides seguir todas las recomendaciones y medidas de seguridad que recuerdan los organismos oficiales y entes competentes en la materia para observar este increíble fenómeno. Como hemos comentado, el sol estará muy bajo en el horizonte, por lo que habrá que buscar un lugar con buena visibilidad hacia el oeste-noroeste: lo mejor es buscar un sitio prominente sin obstáculos por medio. En ciudades o zonas montañosas resultará más complicado».

Estas lluvias pueden ser un problema: «Quedan casi dos semanas, por lo que es imposible saber cómo estará el tiempo el 12 de agosto, y menos en una determinada localidad. Pero sí que podemos analizar las tendencias, con un grado de fiabilidad no muy elevado, que son una primera aproximación muy general. Como ya explicamos en Meteored, el mes de agosto comenzará con temperaturas anormalmente altas para la época en la vertiente mediterránea, sobre todo en el noreste, donde podrían situarse de 3 a 6 ºC por encima de la media de la época. En cambio, parece que se normalizarían en el oeste peninsular en el arranque de agosto. En cuanto a las anomalías pluviométricas, apuntan a ser positivas en el tercio norte y negativas en el sur peninsular. Para la semana del 10 al 16, la del eclipse, los mapas insisten en que será un punto de inflexión, con temperaturas aún de 1 a 3 ºC por encima de la media de las fechas, pero con una tendencia menos definida en las precipitaciones».