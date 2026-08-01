TVE justifica la invasión de Ceuta desde Marruecos: «Para muchos es la única vía de escape hacia un futuro mejor»

El Canal 24 Horas de RTVE ha emitido este sábado un reportaje sobre la invasión migratoria en Ceuta que describió como «la única vía de escape para muchos hacia un futuro mejor», mientras reforzaba este idea con el testimonio de Blanca Garcés, investigadora de Migraciones del CIDOB, que atribuyó el fenómeno a «las condiciones sociales y económicas en Marruecos» sin mencionar en ningún momento la connivencia de las autoridades marroquíes.

El reportaje, emitido en pleno colapso fronterizo en Ceuta, arrancó con la propia voz en off de RTVE calificando la ciudad autónoma como «la única vía de escape hacia un futuro mejor» para los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera, una descripción que omitió cualquier referencia a la ilegalidad de la entrada masiva y el papel cómplice del Gobierno.

A esa introducción le siguió el testimonio de Blanca Garcés, investigadora de Migraciones del CIDOB, quien pidió «pensar en las vidas de cada una de estas personas, de cada uno de estos jóvenes que cruzan la frontera» y situó el origen del fenómeno en «las condiciones sociales y económicas en Marruecos», de las que llegó a decir que «podríamos hablar de crisis también».

El reportaje sí incluyó, a través de otros analistas, señalamientos directos hacia Rabat: uno de ellos afirmó que «nada de esto, la dimensión de esta crisis, habría sido posible sin la pasividad abierta y sostenida de las fuerzas de control de fronteras de Marruecos», mientras otro añadió que «Marruecos maneja la clave migratoria como un instrumento de presión que ha utilizado más veces» y que «todas las fórmulas que se han ensayado han fracasado estrepitosamente» a la hora de frenar esa capacidad marroquí «para poder provocar crisis de esta naturaleza».