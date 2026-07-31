Cuándo juega el Real Madrid contra la Fiorentina: a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo gratis el partido amistoso de pretemporada

Después de los dos partidos de entrenamiento que ha jugado el Real Madrid -ante el Alcorcón y frente al Leganés-, ahora a los de Concha Espina les toca enfrentarse a un rival de un nivel superior. La plantilla viaja a Austria para verse las caras contra la Fiorentina, uno de los equipos con más historia de la Serie A, por lo que se espera una prueba complicada, pero en la que los madridistas lo darán todo. Te contamos la fecha, a qué hora empieza y cómo ver por televisión este partido de pretemporada.

Horario Real Madrid vs Leganés: cuándo es el partido de entrenamiento

El Real Madrid y la Fiorentina acordaron ya hace unas semanas la disputa de un partido amistoso para este sábado 1 de agosto. El balón debe empezar a rodar en el horario de las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pupilos de José Mourinho esperan seguir con las buenas sensaciones en pretemporada enfrentándose a este mítico conjunto italiano que también peleará por llevarse la victoria en el Wörthersee Stadion, situado en Austria, más concretamente en la ciudad de Klagenfurt.

Dónde ver el partido Real Madrid – Leganés hoy

El Real Madrid – Fiorentina se va a poder ver por televisión en directo a través del propio canal del conjunto blanco, lo que significaría que este choque se puede ver en abierto y gratis por la TV, ya que este canal estaría incluido en la TDT de nuestro país. Eso sí, quien quiera seguir en streaming y en vivo online a José Mourinho y a sus futbolistas también lo van a poder hacer mediante la aplicación y los diferentes canales que tienen la entidad madridista en diferentes plataformas.

También habría que destacar que, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer cada día la mejor información sobre los fichajes y la pretemporada del Real Madrid, así como todo lo que tienes que saber sobre estos partidos amistosos de pretemporada que disputará el conjunto merengue, como este ante la Fiorentina. Una vez acabe el encuentro también publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que nos puedan llegar desde el Wörthersee Stadion.

Dónde se juega el Real Madrid – Fiorentina

Como ya hemos mencionado, este Real Madrid – Fiorentina que corresponde a un partido amistoso de pretemporada se disputará en el Wörthersee Stadion. Este campo tiene capacidad para unas 30.000 personas y se encuentra en la ciudad de Klagenfurt, Austria, donde el conjunto blanco ya ha estado. En 2021 los de Concha Espina se vieron las caras con el Milan y se espera que en este recinto deportivo que se inauguró en 2007 presente un gran ambiente, ya que los de Chamartín no visitan dicha zona todos los días.