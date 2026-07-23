Calendario de la pretemporada del Real Madrid: fechas de los partidos, rivales, dónde ver…

El Real Madrid ya ha puesto en marcha la preparación de la temporada 2026/2027. Tras un verano condicionado por la disputa del Mundial 2026, el conjunto dirigido por José Mourinho afronta una pretemporada mucho más reducida de lo habitual, con pocos encuentros amistosos y un calendario diseñado para llegar en las mejores condiciones posibles al estreno liguero.

Mientras el triunfo de España en la Copa del Mundo ha monopolizado la actualidad futbolística, el equipo blanco continúa trabajando en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para dar forma al nuevo proyecto. El tiempo apremia, ya que el debut oficial llegará el 22 de agosto frente al Espanyol, después de que el encuentro correspondiente a la primera jornada de la Liga quedara aplazado.

La pretemporada comenzó oficialmente el 13 de julio con los habituales reconocimientos médicos y la primera sesión de entrenamiento en Valdebebas. Desde entonces, José Mourinho ha dirigido intensas jornadas de trabajo, incluyendo dobles sesiones, para acelerar la puesta a punto de los futbolistas disponibles. Repasa el calendario de pretemporada y los partidos que jugará el Real Madrid antes del estreno liguero.

Qué partidos amistosos jugará el Real Madrid en pretemporada

El calendario estival del Real Madrid será mucho más corto que en otras campañas. A diferencia de años anteriores, el equipo no realizará gira por Estados Unidos y centrará prácticamente toda su preparación entre Valdebebas, Austria y Galicia.

El primer ensayo llegará el 24 de julio, cuando el conjunto blanco dispute un encuentro de entrenamiento frente al Alcorcón. El partido se jugará a puerta cerrada en las instalaciones de Valdebebas y servirá como primera oportunidad para que Mourinho vea sobre el terreno de juego el trabajo realizado durante las primeras semanas. En este compromiso todavía no estarán disponibles la mayoría de los futbolistas que han participado en el Mundial.

Cuatro días más tarde, el 28 de julio a las 18:00 horas, el Real Madrid volverá a jugar en la Ciudad Deportiva. En esta ocasión, el rival será el Leganés, también en un amistoso sin público.

El primer encuentro abierto al público llegará el 1 de agosto. El equipo viajará hasta Austria para enfrentarse a la Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, con inicio previsto a las 18:00 horas. Será la primera ocasión para ver al nuevo Real Madrid en un estadio durante esta pretemporada.

El último compromiso confirmado tendrá lugar el 12 de agosto a las 21:00 horas, cuando los blancos visiten el estadio de Riazor para medirse al Deportivo de la Coruña en la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera.

Dónde ver por TV la pretemporada del Real Madrid

La retransmisión televisiva de los amistosos todavía no está completamente definida. Por el momento, no se ha anunciado qué canal emitirá el partido entre el Real Madrid y la Fiorentina que se disputará en Austria el 1 de agosto. Sí existe confirmación para el último amistoso de la preparación. El encuentro del Trofeo Teresa Herrera entre el Deportivo de La Coruña y el Real Madrid será ofrecido por la Televisión de Galicia (TVG).

Respecto al resto de compromisos, tanto el duelo frente al Alcorcón como el previsto contra el Leganés se disputarán a puerta cerrada en Valdebebas, por lo que no forman parte de la programación televisiva anunciada hasta el momento.