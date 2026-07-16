Los tres mandamientos de Mourinho: competitividad, mentalidad ganadora y exigencia diaria

José Mourinho apenas lleva unos días de vuelta en Valdebebas, pero el mensaje ya ha calado en cada rincón de Valdebebas. Reuniones constantes con su cuerpo técnico, planificación minuciosa de la pretemporada, análisis de la plantilla y conversaciones con todos los departamentos del club han marcado el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, por encima de cualquier aspecto táctico o de mercado, el portugués ha querido transmitir tres ideas que serán innegociables durante su segunda etapa en el Santiago Bernabéu: competitividad, mentalidad ganadora y exigencia diaria. Tres mandamientos que marcarán el rumbo del nuevo proyecto.

Competitividad: adaptarse al nuevo fútbol

El Mourinho que regresa al Real Madrid no es el mismo que aterrizó en 2010. El fútbol ha cambiado y el portugués también. Hoy el juego se decide a un ritmo mucho más alto, las transiciones son vertiginosas y la exigencia física alcanza niveles nunca vistos. El técnico es plenamente consciente de ello y quiere construir un equipo preparado para competir en ese contexto.

Por eso una de sus primeras obsesiones pasa por convertir al Real Madrid en un bloque prácticamente indestructible. La llegada de futbolistas como Ibrahima Konaté o Marc Cucurella responde precisamente a esa idea: reforzar la capacidad física del equipo, aumentar la agresividad defensiva y dominar los partidos desde la solidez. Mourinho quiere un conjunto capaz de sobrevivir a cualquier escenario, de presionar, correr, defender y castigar al rival cuando aparezca el espacio. Competir cada minuto como si fuera el último será una obligación y no una virtud.

Mentalidad ganadora: el Real Madrid como una misión

Si hay una frase que resume el pensamiento de Mourinho en estos primeros días es la que ha repetido internamente desde su llegada: «No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid. Esto debe vivirse como una misión». No es una simple declaración de intenciones. Es la filosofía que quiere implantar desde el primer entrenamiento.

Después de dos temporadas sin conquistar los grandes títulos, el portugués entiende que el club necesita recuperar ese hambre permanente que siempre caracterizó al mejor Real Madrid. No quiere jugadores satisfechos por vestir la camiseta blanca, sino futbolistas obsesionados con ganar cada entrenamiento y cada partido. Mourinho pretende volver a construir un vestuario convencido de que nadie puede igualar su ambición y recuperar ese sentimiento que tantas veces convirtió al Madrid en un equipo prácticamente indestructible: el de luchar todos juntos contra cualquiera.

Exigencia diaria: se acabaron las zonas de confort

La tercera norma empezó a aplicarse incluso antes de que rodara el balón. Mourinho ha aprovechado sus primeros días para revisar toda la estructura deportiva del club y acometer una profunda reorganización interna. Junto a Antonio Pintus ha impulsado cambios en las metodologías de trabajo del área física y médica, ha incorporado a Nuno Santos como nuevo entrenador de porteros y también al fisiólogo Sandro Carriço, dos hombres de absoluta confianza.

El mensaje es tan claro como contundente. Nadie tendrá el puesto asegurado por su nombre, su pasado o su salario. La única forma de jugar será rendir cada día al máximo nivel. La intensidad de los entrenamientos aumentará considerablemente y la meritocracia volverá a ser la única norma. Mourinho quiere eliminar cualquier zona de confort y construir una plantilla en la que todos compitan por el puesto desde el primer día de la pretemporada hasta el último partido de la temporada.

Son los tres mandamientos del nuevo Mourinho. Tres principios sencillos sobre el papel, pero capaces de transformar un vestuario entero. Competitividad para adaptarse al fútbol moderno, mentalidad ganadora para recuperar el ADN del Real Madrid y una exigencia diaria que no admite excepciones. Así arranca la segunda era del Special One en el Bernabéu.