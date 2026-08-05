Tebas exprime al Real Madrid desde el inicio

Cambio de temporada, pero todo sigue igual para el Real Madrid con los horarios de la Liga de Javier Tebas. El equipo merengue vivirá un auténtico maratón de partidos en el inicio de la competición doméstica. Los pupilos de José Mourinho comenzarán su andadura en la temporada 2026/27 el sábado 22 de agosto midiéndose a domicilio al Espanyol. El viernes 4 de septiembre ya habrá disputado su cuarto partido de Liga, o lo que es lo mismo, el Real Madrid jugará cuatro encuentros en 14 días para empezar el curso.

Un ritmo de competición que el apretado calendario futbolístico impone al conjunto madridista durante buena parte del año, pero que no es nada habitual en los primeros compases de la temporada y en una sola competición. El Real Madrid, por tanto, tendrá que enfrentar dos semanas consecutivas de doble partido en las cuatro primeras jornadas de Liga.

El conjunto de la capital tendría que haber disputado el primer duelo liguero el 15 o 16 de agosto, pero fue aplazado con motivo del Mundial. Los equipos que contaban con algún futbolista entre los cuatro semifinalistas del torneo aplazaron una semana su estreno en Liga. El Real Madrid tuvo cinco: Cucurella, Mbappé, Tchouaméni, Konaté y Bellingham.

Una reconfiguración del calendario que debería suponer un respiro para los grandes equipos se ha convertido en un dolor de cabeza para ellos, al ver cómo el inicio de temporada se ha comprimido al máximo. Entre los grandes perjudicados está el Real Madrid, con cuatro partidos programados en un lapso de dos semanas. El equipo dirigido por José Mourinho enfrentará fuera de casa al Espanyol el 22 de agosto, recibirá en casa a Real Sociedad y Málaga los días 26 y 30 de agosto y cerrará su maratón liguero visitando al Real Betis el 4 de septiembre.

Las lesiones preocupan al Real Madrid en el inicio

El esfuerzo físico será importante para los jugadores que no realicen la pretemporada al completo con sus equipos. Aquellos que se incorporen en la recta final de la pretemporada por haber llegado a las rondas finales del Mundial se enfrentarán a un mayor riesgo de lesión por la carga física que acumularán durante la preparación.

En el Real Madrid, Bernardo Silva, Vinicius Junior y Brahim conforman el penúltimo grupo en incorporarse al trabajo en Valdebabas. La próxima semana lo harán Marc Cucurella, Jude Bellingham, Aurelien Tchouaméni, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté.

Los últimos internacionales en sumarse tendrán que realizar una puesta a punto contrarreloj para llegar en las mejores condiciones al inicio de temporada. Todo ello enfrentando un mayor riesgo de lesión muscular. En el Real Madrid preocupa esta acumulación prematura de esfuerzos en un calendario que ni siquiera deja un respiro en las únicas fechas sin dos o tres competiciones disputándose de manera simultánea. Tampoco ha puesto de su parte la Liga de Javier Tebas, que ha optado por aplazar cuatro de los diez encuentros de la primera jornada en lugar de iniciar la competición doméstica una semana después.