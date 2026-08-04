Vinicius desvela su primera conversación con Mourinho: «Quiere que sea feliz»

Vinicius regresó este lunes al Real Madrid con muchas dudas de su futuro. Las negociaciones de su renovación están en punto muerto y los rumores de su posible marcha este verano resuenan una y otra vez en Valdebebas. Sin embargo, el delantero ha roto su silencio dando una entrevista sobre sus primeras sensaciones en su vuelta y lo que le ha pedido José Mourinho.
El brasileño ayer tuvo nada más empezar una doble sesión de entrenamiento, donde por primera vez tuvo una conversación con el entrenador portugués, conociendo a sus nuevos compañeros y volviendo a la dinámica después del Mundial. Un gran esfuerzo físico que no le ha impedido disfrutar de su vuelta al conjunto blanco: «Ha ido muy bien, conociendo al nuevo entrenador y a los nuevos jugadores y entrenando muy fuerte», dijo en la Ciudad Real Madrid.
Fue entonces cuando desveló cuál ha sido su primera conversación con Mourinho y de lo que espera de él si finalmente se queda: «Quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y que haga mi fútbol», confesó. Incluso recalcó más un discurso de que seguirá para relajar tensiones: «Hay que prepararse físicamente para que durante la temporada tengamos menos lesiones y así poder contar con todos».
«Ayer doble, hoy una sesión. Así vamos. Hoy hemos hecho un poco de gimnasio y trabajo corto para cargar más las piernas. Ha sido un buen entrenamiento y todos hemos salido muy cansados, pero ahora toca descansar para mañana. La pretemporada es así y tenemos que estar preparados», finalizó.
Días clave en la renovación de Vinicius
Por el momento continúan las conversaciones entre José Ángel Sánchez y la agencia del brasileño en busca de encontrar un acuerdo en términos económicos. Mientras Vinicius pide 25 millones de euros, el Real Madrid no está dispuesto a pasarse de los 20 millones y no añadir ninguna prima por renovar.
El Arsenal está al acecho, pero las últimas palabras del brasileño dan cierta tranquilidad al Real Madrid, ya que podría ser un signo de estar por la labor de buscar un acuerdo que le permita extender su vinculación con el club blanco. Se avecinan días muy intensos en los que se esperan más avances en las negociaciones, donde está en la mano de Vinicius elegir si quiere seguir jugando con la camiseta blanca o si prefiere buscar otro destino que le ofrezca otro proyecto.