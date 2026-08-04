Vinicius desvela su primera conversación con Mourinho: «Quiere que sea feliz»

Vinicius regresó este lunes al Real Madrid con muchas dudas de su futuro. Las negociaciones de su renovación están en punto muerto y los rumores de su posible marcha este verano resuenan una y otra vez en Valdebebas. Sin embargo, el delantero ha roto su silencio dando una entrevista sobre sus primeras sensaciones en su vuelta y lo que le ha pedido José Mourinho.

El brasileño ayer tuvo nada más empezar una doble sesión de entrenamiento, donde por primera vez tuvo una conversación con el entrenador portugués, conociendo a sus nuevos compañeros y volviendo a la dinámica después del Mundial. Un gran esfuerzo físico que no le ha impedido disfrutar de su vuelta al conjunto blanco: «Ha ido muy bien, conociendo al nuevo entrenador y a los nuevos jugadores y entrenando muy fuerte», dijo en la Ciudad Real Madrid.

Fue entonces cuando desveló cuál ha sido su primera conversación con Mourinho y de lo que espera de él si finalmente se queda: «Quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y que haga mi fútbol», confesó. Incluso recalcó más un discurso de que seguirá para relajar tensiones: «Hay que prepararse físicamente para que durante la temporada tengamos menos lesiones y así poder contar con todos».