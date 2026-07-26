La prensa inglesa aplaude en tromba el hipotético fichaje de Vinicius por el Arsenal: «Amor de verano»

Que el de Vinicius iba a ser uno de los nombres de este verano en el mundo del fútbol era algo que se podía ver venir. A las puertas de su último año con contrato en el Real Madrid y sin haber renovado, la marcha del brasileño es una posibilidad, e incluso ya se le relaciona con otros equipos. Este sábado desde Inglaterra se le vinculaba con el Arsenal y la prensa británica ha reaccionado con fervor.

La mayoría de cabeceras de prestigio han aplaudido en tromba la información de The Athletic, que habla del interés del Arsenal, aunque aún no habría comenzado a negociar con el Real Madrid. Así abre la portada de la última edición del Sunday Express: «Amor de verano Vinicius. Los gunners preparan 100 millones de libras para hacerse con el as del Madrid».

El Sunday Mirror tira de ingenio, haciendo referencia al título de una famosa película, al hilo del apelativo del Arsenal: «Top Gunn Vini». «Los campeones tienen luz verde para poner 100 millones por la estrella del Madrid», añade este reputado medio, confirmándose que en Inglaterra están como locos porque Mikel Arteta sume al brasileño tras conquistar la Premier y quedarse a un paso de la Champions.

The Telegraph, directamente, titula con la negativa del entrenador madridista: «Mourinho se opondría a que el Arsenal fichara a Vinicius». Mientras que Sport Star y People Sport abren a toda página de esta forma: «InVincibles». La cosa se calienta y nos esperan unos días de más revuelo en torno al brasileño, que sigue sin comunicar al club si su intención es seguir, como ha manifestado en público en determinadas ocasiones hace tiempo.

Renovación enquistada

La renovación de Vinicius continúa completamente encallada. En el Real Madrid no existe preocupación por la falta de reuniones presenciales porque la comunicación entre el club y los representantes del futbolista es constante y la relación entre ambas partes sigue siendo excelente. Hay contacto permanente, llamadas y conversaciones fluidas. El problema no es la falta de diálogo, sino la enorme distancia económica que separa a las dos partes.

En Valdebebas tienen muy clara la hoja de ruta. El Real Madrid quiere renovar a Vinicius, pero no está dispuesto a romper su escala salarial por ningún jugador. Esa línea roja sigue siendo inamovible y el club no contempla ofrecerle un salario superior a los 20 millones de euros netos por temporada. Es una cuestión de política interna que Florentino Pérez considera irrenunciable para proteger el equilibrio del vestuario.

Al otro lado de la mesa, el entorno del internacional brasileño mantiene unas exigencias que el Madrid considera inasumibles. Vinicius reclama una prima cercana a los 125 millones de euros para ampliar su contrato, una cifra que en el Santiago Bernabéu entienden que no tiene cabida teniendo en cuenta que el futbolista todavía tiene un año de contrato por delante. Esa enorme diferencia mantiene la negociación completamente bloqueada.