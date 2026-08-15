Otro guiño más de Ceballos al Betis: «¿Lo más loco que he hecho por amor? Esperar»

Dani Ceballos está ante un momento clave en el que tiene que tomar una decisión sobre su futuro tras dejar el Real Madrid, algo que hasta ahora se está tomando con tiempo. El jugador ya ha dejado varios guiños que apuntan a un regreso al Betis. Anteriormente, el centrocampista subió una foto de sus hijas con la camiseta del club y publicó un balón verde de la Champions. El último indica que no le importará ser paciente para volver al club en el que se formó.

El mensaje ha llegado desde su cuenta de Instagram, donde ha resubido un post en sus historias que pone calma sobre su situación: «Un día me preguntaron que era lo más loco que había hecho por amor y respondí ‘esperar’». El límite salarial es el mayor problema del equipo verdiblanco de cara a cerrar la operación.

Ceballos se sigue entrenando en solitario hasta que el fichaje se haga oficial. Sin embargo, podría verse obligado a cambiar de planes si el Betis no tiene la capacidad de asumir sus honorarios. Otros clubes como el Nápoles y Ajax de Amsterdam también se han interesado en hacerse con los servicios del futbolista.

El Betis está sufriendo un problema muy notable de La Liga. Pese a estar clasificado para la Champions League, donde las inversiones para fichar de los equipos de la zona media son muy grandes, los verdiblancos solo han gastado 14’5 millones de euros en fichajes. Pese a tener un balance positivo de 13’33 millones, están teniendo problemas firmar al de Utrera.

Misma situación para Dani Carvajal y David Alaba

El caso de Ceballos no está aislado. Dani Carval y David Alaba siguen sin equipo más de un mes después de dejar el Real Madrid. Las negociaciones y la búsqueda de un proyecto interesante llevan su tiempo. Por el momento tienen margen, pero las competiciones oficiales ya han comenzado y deberían decidir su futuro cuanto antes, ya que podrían tener complicaciones para adaptarse al ritmo de competición.