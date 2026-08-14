Oficial: Max Shulga se convierte en el cuarto fichaje del Real Madrid

Max Shulga ya es oficialmente el cuarto fichaje del Real Madrid para la temporada 2026-27. El escolta ucraniano llega al equipo blanco procedente de los Boston Celtics, donde participó en 13 ocasiones durante el pasado curso en la NBA, aunque la mayoría de su protagonismo estuvo en la G-League (40 partidos). El jugador de 1,96 metros refuerza el perímetro madridista y añade otro cupo para la plantilla de Pedro Martínez.

Shulga firma por dos temporadas, hasta 2028, y es un fichaje estratégico precisamente por su condición de jugador de formación local. Esta característica se debe a que durante su adolescencia pasó por el Colegio Leonés y por la Escuela de Excelencia de Baloncesto de Torrelodones. Alternará la posición de escolta con otros dos cupos: Sergio Llull y Alberto Abalde.

El resto de efectivos que computan como cupos son Edy Tavares, Jaime Pradilla y Usman Garuba, lesionado de larga duración. En los próximos días el Real Madrid tiene previsto anunciar más fichajes, como por ejemplo el de Olivier Sarr, el recambio natural para el pívot caboverdiano. Además, tiene en la recámara a Damian Jones, pero con éste sigue a la espera de que finalice su actuación en las finales de la liga de Puerto Rico.

El Madrid anuncia a Max Shulga

«El Real Madrid C. F. y Max Shulga han alcanzado un acuerdo por el que el escolta, procedente de los Boston Celtics, será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el final de la 2027-28».