El Real Madrid se lanza a por tres fichajes para empezar a cerrar su plantilla

El Real Madrid ha acelerado esta semana en la confección de su plantilla para la próxima temporada, lanzándose a por tres fichajes que ya tiene bastante avanzados. Su tardanza a la hora de acudir al mercado de la Euroliga por las incertidumbres que rodeaban a la sección de baloncesto tras el año sin títulos le privó de algunos jugadores cotizados y le ha obligado a mirar otros horizontes… o a pescar lo mejor que quedaba disponible.

Una vez anunciada la incorporación de Jaime Pradilla, gran fichaje procedente del Valencia Basket y cupo para los próximos cinco años, el Real Madrid llegó a un acuerdo con Timothé Luwawu-Cabarrot, jugador libre tras finalizar contrato con Baskonia, al que los blancos compensarán su derecho de tanteo por el francés.

Cubierto con Pradilla el puesto de ala-pívot, ya que continuará Chuma Okeke, mientras que Gaby Deck y Mario Hezonja se han aclimatado a dicha posición (aunque la continuidad del croata no está clara), y el de alero, el Real Madrid necesitaba otras piezas para empezar a finalizar un complicado puzle. La primera en conocerse fue Mikael Jantunen, adelantada por Eurohoops el pasado lunes.

La llegada de otro ala-pívot significaba que el club y Pedro Martínez veían a Pradilla alternando de ‘5’ con Edy Tavares. Tras ser cortado por Fenerbahce, el ‘4’ finlandés está muy cerca de jugar en el Real Madrid. Jantunen (26 años y 2,04 metros) brilló en su primera temporada en la Euroliga con París, pero bajó el nivel en Estambul a las órdenes de Jasikevicius. Los blancos le quieren dar la oportunidad de evolucionar en el Palacio.

Un cupo inesperado

Una apuesta de presente que combina con otra de futuro que se conocería poco después. Max Shulga, con pasado en el baloncesto leonés y en Torrelodones y actual jugador de los Boston Celtics en la NBA, es la opción por la que se ha decantado el Real Madrid para reforzar el puesto de escolta, como adelantó el periodista Óscar Herreros. El ucraniano (24 años y 1,96) rotará con Sergio Llull, que renovará un curso más, y Alberto Abalde.

Por otra parte, la incorporación de Shulga, cuyo fichaje es estratégico al computar como cupo en la ACB por su formación en España, deja sin sitio a un David Krämer cuya salida ya es oficial. El alemán era un descarte de Sergio Scariolo y con Pedro Martínez tampoco tenía opciones de continuar de blanco. Su contrato era de un año con cláusula de otro opcional que no se ha ejecutado.

Y, si existían dudas con el pívot que haría de suplente puro de Tavares, el último nombre en relacionarse con el Real Madrid las despejaba. Se trata de Damian Jones, bicampeón de la NBA (2017 y 2018), un fichaje que interesa y mucho al Real Madrid, como adelantó el periodista Chema de Lucas. El estadounidense (31 años y 2,08) ejercería el rol de Usman Garuba, lesionado para toda la temporada, como puente a su recuperación.

Así está la plantilla del Real Madrid

Con estas cinco incorporaciones, aunque el Real Madrd sólo ha anunciado la de Pradilla por el momento, los blancos ya tendrían prácticamente diseñada su plantilla para la próxima temporada. Con tres bases (Facu Campazzo, Andrés Feliz y Théo Maledon), seis efectivos entre escoltas y aleros (Llull, Abalde, Shulga, Gabriele Procida, Luwawu-Cabarrot y Hezonja) y seis interiores (Pradilla, Okeke, Deck, Jantunen, Jones y Tavares), Pedro Martínez dispondría de 14 jugadores, sin contar el asterisco Izan Almansa, cuya salida a la NCAA ya no está tan clara y se le busca una cesión en la ACB.